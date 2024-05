Gli scanner per impronte digitali ad ultrasuoni sono attualmente più avanzati rispetto a quelli ottici e capacitivi, in quanto possono essere inseriti sotto il display di un dispositivo ed emettere impulsi ultrasonici per generare un’immagine 3D dell’impronta digitale dell’utente.

In questo modo è possibile ottenere scansioni accurate anche se le dita sono umide, oleose o non proprio pulite, tuttavia questa tecnologia è ancora una prerogativa degli smartphone di punta per via del costo elevato del sensore a ultrasuoni.

Finora l’unica azienda a produrre in serie questo tipo di sensore era Qualcomm, ma recentemente si è affacciato sul mercato Goodix, che grazie alla collaborazione con Vivo punta a favorire un’adozione diffusa della tecnologia.

Vivo e Goodix insieme per favorire l’adozione dello scanner di impronte a ultrasuoni

Il produttore già affermato nel segmento degli scanner di impronte ottici ha annunciato che mira a promuovere l’adozione globale di scanner di impronte digitali a ultrasuoni riducendone il costo, migliorando l’affidabilità e l’efficienza della produzione e ottimizzando la catena di fornitura.

Inoltre Goodix indica che i suoi sensori di impronte digitali a ultrasuoni sono dotati di un sistema di guida a bassa tensione, abbinato a un design hardware semplice, che dovrebbe rendere facile per i produttori di smartphone integrarlo nei loro dispositivi.

Vivo ha già adottato il nuovo sensore di Goodix per lo smartphone di punta Vivo X100 Ultra lanciato un paio di settimane fa, ma alla fine tutto si ridurrà a una questione di prezzo e scalabilità e Goodix sembra essere in una buona posizione per raggiungere l’obiettivo prefissato.