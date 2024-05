Manca ancora qualche mese al lancio stabile di Android 15, ma noi preferiamo portarci avanti e iniziare a vedere quali smartphone riceveranno la release: in queste settimane abbiamo già avuto modo di scoprire quali modelli dovrebbero accogliere la prossima versione tra quelli a marchio Samsung, Motorola e Realme, e oggi diamo un’occhiata in casa OPPO. Vediamo dunque quali smartphone OPPO dovrebbero ricevere Android 15 con ColorOS 15.

Gli smartphone OPPO che dovrebbero ricevere Android 15 e ColorOS 15

Come forse saprete se ci seguite con costanza, settimana scorsa Google ha rilasciato Android 15 Beta 2.1 per correggere qualche bug a breve distanza da una Beta 2 piuttosto ricca di novità. Il programma di test si è aperto lo scorso febbraio con la prima Developer Preview e sta proseguendo a un buon ritmo: oltre a Google con i modelli compatibili della gamma Pixel (Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel 8a compresi), si sono già mossi altri marchi con le proprie versioni beta, tra cui OnePlus, Nothing, Realme e la stessa OPPO (con OPPO Find N3 e Find X7).

La fase di stabilità della piattaforma è prevista per il mese prossimo, e se non ci saranno particolari problemi con lo sviluppo, i test dovrebbero concludersi entro il terzo trimestre 2024, con un rilascio stabile previsto verso la fine dell’estate (o inizio autunno).

La versione stabile partirà naturalmente dai Google Pixel, ma saranno tanti altri i modelli del robottino ad accogliere Android 15 nel corso delle successive settimane e mesi. Tra questi ci saranno diversi smartphone OPPO con la loro ColorOS 15: basandoci sulle promesse e sul comportamento tenuto dal produttore con le precedenti versioni e generazioni, possiamo iniziare a stilare una lista dei probabili modelli che saranno coinvolti nel rollout.

Ecco dunque quali saranno secondo noi gli smartphone OPPO che riceveranno Android 15 e ColorOS 15 (non tutti proposti sul nostro mercato):

Naturalmente la lista potrebbe non essere esaustiva o potrebbe essere ottimistica: in attesa di conoscere i dettagli ufficiali da parte di OPPO, questi dovrebbero essere a grandi linee i modelli che accoglieranno la prossima release (senza considerare quelli non ancora usciti, ovviamente). L’azienda cinese ha promesso generalmente quattro major release per i flagship usciti dal 2023 in avanti, tre per quelli precedenti e due per la fascia media.

Quando potrebbe arrivare l’aggiornamento ad Android 15 e ColorOS 15 per i sopra citati modelli OPPO? Come detto più su, allo stato attuale Android 15 è arrivato alla Beta 2.1, e prima del rilascio stabile dovrebbe passare qualche altro mese. Molto dipenderà ovviamente da Google e dallo sviluppo della nuova release, che non dovrebbe essere rilasciata prima della fine dell’estate. Lo scorso anno Android 14 arrivò nel mese di ottobre insieme al debutto dei Pixel 8, quindi non è da escludere il medesimo comportamento con la serie Pixel 9.

In tal caso ci aspettiamo una distribuzione stabile da parte di OPPO nelle settimane successive, partendo dai modelli di fascia alta più recenti e via via per gli altri: i primi saranno quasi certamente i modelli con i programmi beta aperti per primi, come OPPO Find N3. Ci aspettiamo aggiornamenti stabili su alcuni modelli già entro l’autunno a partire dalla Cina.

Il vostro smartphone OPPO è in lista? Se non vedete il vostro dispositivo non preoccupatevi: non è detto che non possa essere comunque aggiornato. Continuate a seguirci perché vi terremo al corrente delle ultime novità su Android 15 e sul suo debutto.