State cercando un nuovo smartphone Android di fascia media e volete puntare su un prodotto affidabile senza spendere troppo? Potrebbe essere l’occasione giusta per portarvi a casa Samsung Galaxy A35 5G, uno degli ultimi arrivati del produttore sud-coreano: lo smartphone viene proposto in offerta su Amazon con uno sconto di più di 100 euro, accompagnato da un doppio omaggio e dalla possibilità di sfruttare un’extra valutazione di 50 euro sull’usato con il Trade In di Amazon stessa.

Samsung Galaxy A35 5G in offerta su Amazon con sconto e regali

Samsung Galaxy A35 5G è stato lanciato un paio di mesi fa in compagnia del fratello Galaxy A55 5G, con il quale condivide alcuni aspetti a un prezzo più contenuto. Lo smartphone Android mette a disposizione uno schermo AMOLED da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC Exynos 1380, affiancato da 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna.

Quattro sensori in tutto per quanto riguarda il comparto fotografico: sul retro abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), mentre frontalmente una fotocamera da 13 MP integrata tramite un foro nello schermo. Completa la connettività (5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e porta USB Type-C), e la batteria arriva a 5000 mAh (con ricarica cablata fino a 25 W).

Il dispositivo ha esordito con Android 14 e One UI 6.1, con un supporto software sopra la media: Samsung non arriva ai 7 anni di aggiornamenti promessi sui flagship, ma offre comunque un minimo di quattro aggiornamenti di Android e fino a cinque anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy A35 5G ha debuttato al prezzo consigliato di 399,90 euro (6-128 GB) e 459,90 euro (8-256 GB), ma attualmente potete acquistarlo in offerta su Amazon a partire da rispettivamente 293,58 euro e 333,50 euro. Inclusa nel prezzo la Clear Cover trasparente, ma potete richiedere un secondo regalo decisamente più consistente: come abbiamo visto, effettuando l’acquisto entro il 9 giugno 2024 e la registrazione su Samsung Members entro l’8 agosto 2024 potete ottenere in omaggio le cuffie wireless Samsung Galaxy Buds FE.

Entro il 30 giugno 2024 potete anche approfittare dell’extra valutazione garantita di 50 euro proposta con Amazon Recommerce e la permuta di un dispositivo usato (qui per tutti i dettagli).

Se invece non siete interessati alle cuffie, alla cover e alla valutazione dell’usato, allora potreste trovare più intrigante la proposta che vede lo smartphone solo spedito da Amazon a 232,49 euro (6-128 GB), che riguarda però una versione EU.