Buone notizie arrivano per i possessori di due degli smartphone più interessanti tra quelli lanciati negli ultimi mesi da OPPO e OnePlus: stiamo parlando di OPPO Find X7 Ultra e OnePlus 12.

Per entrambi i device, infatti, i rispettivi produttori hanno deciso di implementare attraverso un nuovo aggiornamento una funzionalità che farà felici coloro che desiderano sfruttare al massimo le potenzialità di tali due smartphone in ambito fotografico, ossia il supporto al formato Ultra HDR.

Una nuova funzionalità fotografica per OPPO Find X7 Ultra e OnePlus 12

Ricordiamo che il formato Ultra HDR è stato implementato da Google in Android come una funzionalità rivoluzionaria, capace di garantire un notevole miglioramento.

Le foto Ultra HDR sono archiviate nel formato .jpg, in modo da consentire che possano essere visualizzate correttamente su display che non supportano l’HDR (quindi le immagini SDR verranno visualizzate anche sui vecchi dispositivi).

Con Android che vanta il supporto HDR nativo, le foto HDR non devono più essere renderizzate in SDR: le aree luminose appariranno più luminose e le ombre saranno più scure, proprio come nella vita reale ed il formato Ultra HDR include nei suoi metadati sia l’immagine SDR che un ulteriore pacchetto di informazioni (chiamato HDR Gain Map).

Il supporto Ultra HDR è stato implementato in OPPO Find X7 Ultra con l’aggiornamento che ha portato il software dell’interfaccia ColorOS alla versione PHY110_14.0.1.628(CN01), con un “peso” di 946 MB. In virtù di tale update, gli utenti possono catturare immagini Ultra HDR in modalità automatica, ritratto e notturna, con risoluzioni a 12 megapixel o 25 megapixel.

La medesima funzionalità è stata implementata anche in OnePlus 12 con l’aggiornamento che ha portato il software di ColorOS alla versione PJD110_14.0.0.801(CN01).

Per il momento pare che per entrambi i device tale novità sia limitata ai modelli commercializzati in Cina.