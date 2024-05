Dato che i costi energetici rappresentano una preoccupazione sempre più pressante per tanti proprietari di casa, IKEA ha deciso di correre in loro soccorso dando il via alla sperimentazione di una nuova funzionalità.

Energy Insights, questo il suo nome, è stata studiata per garantire agli utenti una soluzione che possa consentire loro di monitorare il proprio consumo di elettricità e usare l’energia in modo più intelligente.

IKEA lancia una nuova funzione nell’app Home Smart

Alla base della nuova iniziativa di IKEA vi è il desiderio di riuscire a creare esperienze digitali e prodotti energetici intelligenti, appositamente progettati per aiutare i clienti a risparmiare energia e a prendere decisioni migliori sul consumo dell’elettricità in casa.

Ed è così che nasce Energy Insights, funzionalità che gli utenti potranno sfruttare all’interno dell’applicazione IKEA Home Smart, con l’obiettivo di migliorare la loro capacità di comprendere i dati relativi al consumo energetico e di poter adottare abitudini efficienti dal punto di vista energetico.

In pratica, Energy Insights fornisce agli utenti dati in tempo reale sul consumo di energia e sui prezzi dell’elettricità e confronta l’utilizzo della loro casa con quello di famiglie simili, in modo da consentire di usare i propri dispositivi ad alto consumo energetico in modo più efficiente (comprendendo quali sono i momenti migliori della giornata per consumare energia).

In futuro Energy Insights si spingerà anche oltre, offrendo consigli personalizzati su come risparmiare energia, con suggerimenti pratici e attuabili, inclusi quelli su prodotti e servizi che aiutano a ridurre il consumo di energia (con soluzioni disponibili direttamente da IKEA).

IKEA precisa che Energy Insights richiede l’accesso ai dati del contatore elettrico intelligente di casa ma non dipende da alcun prodotto per la casa intelligente per funzionare.

E ad ottobre IKEA amplierà la propria offerta di energia per la casa intelligente introducendo INSPELNING, una nuova presa intelligente che sarà in grado di misurare il consumo energetico di qualsiasi dispositivo e aiutare gli utenti a capire quanto sia efficiente.

La funzione Energy Insights sarà disponibile nella versione svedese dell’app IKEA Home Smart per una fase di test e in seguito dovrebbe essere estesa ad altri mercati.

L’applicazione IKEA Home Smart per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: