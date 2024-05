Una grande novità sembra finalmente in arrivo per i clienti ho. Mobile, in quanto l’operatore mobile virtuale del gruppo Vodafone ha da poco annunciato sui social l’arrivo di una novità “GGGGGrandiosa”. Non ci vuole tanto per capire di cosi si tratta, viste le cinque lettere “G”.

La sperimentazione del 5G è già in corso per alcuni clienti ho. Mobile che hanno attivato l’opzione ho.+ oppure ho. Turbo, ma ora il supporto per la rete mobile di quinta generazione sembra prossimo al rilascio ufficiale.

Ho. Mobile potrebbe lanciare il 5G l’8 maggio

Dunque, a partire dall’8 maggio ho. Mobile dovrebbe supportare ufficialmente la rete 5G di Vodafone, tuttavia al momento non possiamo escludere che l’accesso alla rete 5G potrà essere un servizio aggiuntivo a pagamento esclusivo del programma ho+, che, vi ricordiamo, ha un costo mensile di 1,99 euro.

La banda dei clienti ho+ è limitata a 60 Mbps, ma ancora non sappiamo se in occasione del lancio ufficiale del 5G questa restrizione verrà eliminata.

ho. Mobile è un operatore mobile virtuale di VEI S.r.l., una società del gruppo Vodafone. Disponibile in Italia dal 22 giugno 2018, è a tutti gli effetti un operatore virtuale di Vodafone pensato per proporre prezzi più bassi, proprio come Kena Mobile per TIM o Very Mobile per WINDTRE.