Il nome Moondrop non vi suonerà familiare — a meno che non siate appassionati del mondo audio e abbiate mosso i primi passi con delle cuffie IEM o addirittura con delle planari —, ma è arrivato il momento di conoscerlo, perché il produttore cinese ha appena presentato ufficialmente il suo primo smartphone Android: si chiama Moondrop MIAD01 e strizzia l’occhio al pubblico degli audiofili grazie ai sue ben due ingressi per jack audio e non solo.

Caratteristiche e peculiarità di Moondrop MIAD01

Una rapida lettura della sua scheda tecnica fuga ogni dubbio: Moondrop MIAD01 non è uno smartphone premium, né tantomeno mette sul piatto caratteristiche da primo della classe. Si tratta — a ben vedere — di uno smartphone Android di fascia media, con un design non esattamente anonimo, un’esperienza d’uso costruita attorno ad Android stock e che punta tutto sul comparto audio: accanto all’ingresso per il jack audio da 3,5 mm, Moondrop ne offre un secondo da 4,4 mm bilanciato a 4 poli, in grado di ridurre potenziali interferenze elettriche e di pilotare anche cuffie ad alta impedenza; il DAC cui si affida ciascuna porta è un’unità Cirrus Logic MasterHIFI.

Nel complesso, Moondrop MIAD01 ha tutta l’aria di un DAP con sistema operativo Android e capacità telefoniche, una sorta di DAC/AMP portatile sotto mentite spoglie. Beninteso, il design scelto non è niente di rivoluzionario e le scelte estetiche potrebbero anche piacere, tuttavia la scheda tecnica farà storcere un po’ di nasi:

Display OLED da 6,7 pollici curvo, con risoluzione a 1080p, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e PWM dimming a 1920 Hz

SoC MediaTek Dimensity 7050 octa-core (Cortex-A78 a 2.6GHz + Cortex-A55 a 2.0GHz)

12 GB di RAM LPDDR4x

256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1 espandibile tramite microSD fino a 2 TB

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 W

doppia fotocamera posteriore con principale da 64 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

Connettività 5G

4.4mm fully balanced +3.5mm SE

sistema operativo: Android stock.

Prezzo e disponibilità

Moondrop MIAD01 viene lanciato inizialmente in Cina ad un prezzo che al cambio attuale corrisponde a circa 322 euro e prossimamente verrà commercializzato a livello internazionale tramite rivenditori selezionati al prezzo di listino di 399 dollari.