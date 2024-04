Dongguan Liesheng Electronic, la compagnia alle spalle di Suunto e Haylou, brand conosciuti nel mercato degli indossabili, annuncia con orgoglio l’arrivo di un nuovo membro nella propria famiglia. Si tratta di Filwans, qualcosa che va al di là del semplice marchio, ponendosi piuttosto come una vera e propria testimonianza dello spirito di esplorazione e innovazione che contraddistingue la compagnia asiatica.

Dai brand “fratelli” Filwans eredita una storia di eccellenza e passione alla ricerca di spingersi oltre i confini di quello che è possibile fare. Quello che contraddistingue il nuovo arrivato è l’impegno incondizionato per l’esplorazione e l’innovazione, senza limitarsi a creare nuovi prodotti ma puntando a diventare una ispirazione per chi vuole affrontare la propria vita a braccia aperte.

Non fermarti mai

Se vi state chiedendo se il nome Filwans abbia un significato, sappiate che si tratta dell’acronimo di “Fall In Love Walking and Never Stop“, che tradotto suona più o meno come “Innamorati camminando e non fermarti mai”. Un vero e proprio credo per chi pensa che i momenti più straordinari della vita aspettino solo chi ha il coraggio di guardare avanti ed esplorare l’ignoto.

Ogni nuovo prodotto Filwans è pensato per aiutare la gente a cambiare il modo in cui vive le proprie esperienze quotidiane, dall’immersività delle cuffie H Zero TWS all’elegante sofisticatezza dello smartwatch GTS. Tutto è pensato per migliorare le avventure della vita e renderle ancora più intense e uniche.

Filwans è quindi molto di più di un produttore di gadget, puntando piuttosto a essere un vero compagno per la vita, con tecnologie innovative, design intuitivi, che lascino a ognuno la possibilità di vivere al massimo ogni momento, con passione e curiosità. In un mondo caratterizzato da infinite possibilità, Filwans si pone come un faro che indica la strada verso un futuro avventuroso che attende chi avrà il coraggio di affrontare la sfida.

Questa è dunque la storia di Filwans, un brand nato dall’amore per l’esplorazione, destinato a far parlare a lungo di sé, anche su queste pagine, con tanti prodotti innovativi che aspettano solo di essere scoperti.

Informazione Pubblicitaria