Samsung ha portato tante novità con la One UI 6.1, anche legate all’intelligenza artificiale, ma quest’oggi parliamo di un miglioramento che riguarda anche i dispositivi non ancora aggiornati. Il produttore sud-coreano ha infatti lanciato un update per Editor immagini che va a introdurre una novità per la funzione Gomma oggetto, denominata Lazo magnetico: vediamo cos’è, a cosa serve e come averlo.

Il Lazo magnetico migliora la Gomma oggetto sui Samsung Galaxy

Samsung aggiorna Editor immagini alla versione 3.4.21.41 (è uscita anche la 3.4.21.43 subito dopo, ma senza cambiamenti rilevanti) e propone il Lazo magnetico, una nuova funzione che fa capolino all’interno della sezione Gomma oggetto. Quest’ultima si trova all’interno della Galleria di Samsung e consente di rimuovere istantaneamente oggetti o persone indesiderate dalle foto, oppure riflessi e ombreggiature.

Offre sostanzialmente due modi per selezionare gli elementi da cancellare: si può toccare quanto si vuole rimuovere, con lo smartphone che va a scontornare in modo automatico l’oggetto, oppure passare il dito intorno allo stesso; entrambi i metodi hanno dei difetti: il primo può fare un po’ di pasticci con la selezione precisa dell’oggetto, il secondo può offrire un risultato non ottimale viste le difficoltà a selezionare spazi piccoli con le dita (la S Pen può essere di aiuto, in questo caso).

Proprio per questo Samsung lancia il Lazo magnetico, una funzione aggiuntiva attivabile premendo l’apposito comando in alto a destra (come potete vedere negli screenshot qui in basso). La novità va in pratica a unire le potenzialità delle due opzioni: permette infatti di andare a selezionare i soggetti con maggiore precisione, visto che il “lazo” va ad agganciarsi al bordo più vicino del soggetto. Per raggiungere la nuova funzione basta aprire una qualsiasi immagine della Galleria, selezionare la modifica tra i comandi in basso e quindi la Gomma oggetto.

Come aggiornare Editor immagini

La novità in questione non fa parte di quelle della One UI 6.1, visto che è arrivata solo in queste ore e che risulta compatibile anche con gli smartphone dotati di One UI 6.0. Per ottenere il Lazo magnetico all’interno della sezione Gomma oggetto a bordo del vostro dispositivo Samsung non dovete fare altro che aggiornare Editor immagini almeno alla versione 3.4.21.41 attraverso il Galaxy Store.

Per controllare l’arrivo di nuove release potete tenere premuto sull’icona del Galaxy Store e selezionare “Aggiorna applicazioni“, oppure aprire lo store e passare da “Menu > Aggiornamenti“. Nel caso non vi venga ancora segnalato alcun update e abbiate fretta di provare la nuova funzione, potete procedere con il download e l’installazione manuale dell’APK passando da APKMirror.