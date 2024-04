Samsung Galaxy S23 continua a essere uno smartphone attuale, soprattutto con l’arrivo della One UI 6.1 e con le offerte degli ultimi giorni. Lo smartphone Android è infatti disponibile su Comet con uno sconto importante nella versione da 128 GB. Ecco tutti i dettagli sullo smartphone e sulla promozione con coupon.

Samsung Galaxy S23 in offerta su Comet a un prezzo mai visto

Samsung Galaxy S23 è il modello più compatto della gamma lanciata dal produttore a inizio febbraio dello scorso anno e condivide gran parte della scheda tecnica con il fratello maggiore Galaxy S23+: rispetto a quest’ultimo mette a disposizione uno schermo più piccolo e una batteria meno generosa, ma ci guadagna in maneggevolezza e peso. Tra le specifiche più interessanti ci sono sicuramente il display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e vetro Gorilla Glass Victus 2, e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, una particolare versione del chipset californiano pensata appositamente per i prodotti Samsung. Al fianco di quest’ultimo trovano spazio 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 3.1 o 256 GB di memoria interna UFS 4.0.

A livello fotografico abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, e una fotocamera frontale da 12 MP con obiettivo integrato nello schermo tramite foro. Su Galaxy S23 non mancano 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C, lettore d’impronte digitali integrato nello schermo e certificazione IP68 contro acqua e polvere.

La batteria è da 3900 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida da 25 W (con cavo), la ricarica Fast Wireless Charging 2.0 e la ricarica inversa Wireless PowerShare. Uscito con Android 13 e la One UI 5.1, lo smartphone è destinato a ricevere almeno quattro aggiornamenti del sistema operativo (fino ad Android 17) e cinque anni di patch di sicurezza; al momento monta Android 14 con le patch di sicurezza di marzo e a brevissimo otterrà anche la One UI 6.1.

Samsung Galaxy S23 è stato lanciato al prezzo consigliato di 979 euro (128 GB) e 1039 euro (256 GB), ma in queste ore potete trovarlo in offerta su Comet a 490,95 euro nella versione con 128 GB di storage, usando però per questo taglio di memoria il codice SAMSUNG100 che dà diritto a 100 euro di sconto durante la fase d’acquisto. L’offerta può terminare in qualsiasi momento.

