Come abbiamo visto, in queste ore Amazon e Samsung hanno lanciato un nuovo coupon da 100 euro valido per l’acquisto di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5. La promozione pensata per festeggiare l’arrivo della One UI 6.1 e delle funzioni Galaxy AI non è finita qui, però, perché a quanto pare Amazon e Samsung hanno in serbo un’ulteriore sorpresa.

Sorpresa firmata Amazon e Samsung in arrivo il 28 marzo: ecco come riceverla

Le funzioni Galaxy AI sono disponibili sin dal lancio sulla serie Samsung Galaxy S24 insieme alla One UI 6.1, ma arriveranno nei prossimi giorni sulle serie Galaxy S23, Galaxy Tab S9 e sui pieghevoli Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5: secondo quanto riferito dal produttore sud-coreano faranno capolino a partire dal 28 marzo 2024. Per festeggiare questo evento, Amazon e Samsung stanno proponendo il coupon GALAI28023 che abbiamo visto qualche ora fa, che regala uno sconto da 100 euro sui modelli sopra citati (Galaxy S24 compresi), ma anche una ulteriore sorpresa.

Come potete appurare seguendo il link qui in basso, è possibile registrarsi cliccando sull’apposito comando per ricevere “un ulteriore vantaggio a te dedicato“. Purtroppo non possiamo anticiparvi di cosa si tratta, visto che Amazon e Samsung fanno le misteriose: sulla pagina possiamo infatti leggere che “l’ulteriore vantaggio è dedicato a coloro che si registreranno tramite questa pagina entro il 2 Aprile 2024 alle ore 23:59” e che “i termini e condizioni relativi alla promozione saranno resi disponibili all’interno della email che verrà inviata a partire dal 3 Aprile 2024“.

È possibile che possa trattarsi di un coupon ancora più generoso, oppure di qualche bundle o omaggio. Per scoprire quale sia effettivamente questo ulteriore vantaggio potete seguire il link qui sotto e procedere con la registrazione.

Registrati su Amazon per ottenere l’offerta Samsung

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S24 Ultra | Recensione Samsung Galaxy S24 | Recensione Samsung Galaxy S24+