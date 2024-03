Mentre le indiscrezioni sulla serie Samsung Galaxy Watch7 stanno iniziando a farsi interessanti, torniamo a parlare della possibilità per il produttore di adottare display microLED a bordo degli smartwatch. Qualche tempo fa avevamo parlato di un presunto Samsung Galaxy Watch Ultra con pannello microLED, e oggi arrivano indicazioni sulle tempistiche. In poche parole? Troppo presto per la gamma in arrivo la prossima estate, ma non solo…

Per un Samsung Galaxy Watch Ultra con display microLED dovremo attendere

Samsung punta sempre molto sulla qualità del display dei suoi prodotti, e i recenti Galaxy S24 lo dimostrano ancora una volta. Questa volta la casa di Seoul ha anche integrato sul modello Ultra il nuovo Gorilla Glass Armour con un trattamento antiriflesso in grado di eliminare il 75% dei riflessi (una feature che è stata forse fin troppo sottovalutata). Le ultime indiscrezioni suggeriscono che Samsung stia pensando di offrire pannelli microLED su una delle prossime generazioni di Galaxy Watch, ma c’è una brutta notizia: a quanto pare dovremo aspettare almeno il 2025.

Cosa cambia rispetto agli altri pannelli? Un display microLED sfrutta una tecnologia modulare, che va a formare un pannello composto da tantissimi “micro” pannelli affiancati; a differenza degli schermi LED tradizionali, quelli microLED sono “emissivi” e non hanno bisogno di retroilluminazione per proiettare la luce colorata verso l’utente. Si tratta di una caratteristica tipica degli schermi OLED, ed è proprio per questo che anche i microLED sono in grado di garantire neri decisamente più profondi. In più, questi ultimi non risentirebbero degli stessi difetti degli OLED, che in quanto dotati di sostanze organiche degradano nel tempo e devono affrontare possibili burn-in con le immagini statiche. La tecnologia microLED garantirebbe inoltre una maggiore efficienza energetica.

Torniamo a noi, perché ad esporsi è ancora una volta Revegnus, che su X ne ha confermato lo sviluppo: Samsung starebbe lavorando a un presunto Galaxy Watch Ultra con display microLED, con rilascio almeno inizialmente previsto durante il 2025. Il noto leaker ha però dichiarato che i recenti intoppi del progetto di Apple per un Apple Watch con schermo microLED potrebbero “allargarsi” a quello di Samsung, visto che le due aziende hanno tabelle di marcia molto simili in tal senso).

Un lancio durante il 2025 e di conseguenza con l’ipotetica gamma Samsung Galaxy Watch8 sarebbe dunque incerto, allo stato attuale. Samsung sta già utilizzando pannelli microLED sulle sue TV, ma le versioni più piccole e adatte agli smartwatch potrebbero nascondere problematiche un po’ più consistenti del previsto. Insomma, se stavate aspettando il presunto Samsung Galaxy Watch Ultra con schermo microLED, è probabile che dovrete attendere un po’ più del previsto.

Torneremo sicuramente sull’argomento nei prossimi mesi, magari successivamente al lancio dei Samsung Galaxy Watch7: i nuovi smartwatch dovrebbero essere presentati durante il mese di luglio 2024 e potrebbero arrivare in tre versioni. Quasi certamente saranno lanciati insieme alla nuova gamma di pieghevoli composta da Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6.

In copertina Samsung Galaxy Watch6 Classic

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Watch6 Classic: smartwatch coi fiocchi ma niente miracoli sull’autonomia