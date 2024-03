La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon prosegue, e se state cercando un nuovo smartphone Android di fascia bassa dovreste dare uno sguardo alla proposta di cui stiamo per parlarvi: sul sito è disponibile in sconto Redmi Note 13 nella versione da 128 GB, sia con 6 sia con 8 GB di RAM. Vediamo subito come approfittarne.

Redmi Note 13 6-128 GB e 8-128 GB in offerta su Amazon

Redmi Note 13 è stato lanciato in Italia solo un paio di mesi fa in compagnia del resto della gamma, composta in tutto da ben cinque modelli. Il modello di ingresso offre alcuni punti in comune coi fratelli maggiori, ma si deve accontentare della connettività 4G: del resto a queste cifre non si può pretendere tutto. Lo smartphone mette a disposizione un ampio schermo AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, ma anche il SoC Qualcomm Snapdragon 685 a 6 nm, supportato da 6 o 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (nelle versioni in offerta).

Il comparto fotografico di Redmi Note 13 vede la presenza di un totale di quattro sensori: sul retro abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 108 MP, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore per le macro da 2 MP, mentre frontalmente trova spazio un singolo sensore da 16 MP con obiettivo integrato nel display. Oltre alla già citata connettività 4G (dual SIM), lo smartphone offre VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/BDS/Galileo, NFC, blaster a infrarossi, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C 2.0.

La batteria costituisce uno dei suoi punti di forza: 5000 mAh abbinati a un hardware non troppo energivoro dovrebbero garantire tante ore di utilizzo. In ogni caso, può intervenire la ricarica rapida cablata da 33 W. Lo smartphone viene proposto da noi con la MIUI 14 e Android 13, ma entro i prossimi mesi dovrebbe arrivare HyperOS insieme ad Android 14.

Redmi Note 13 ha debuttato a metà gennaio al prezzo consigliato di 199,90 euro (6-128 GB) e 229,90 euro (8-128 GB), ma in occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon potete portarvi a casa queste due versioni in sconto. Potete acquistarle in offerta a rispettivamente 169,90 euro e 189,90 euro nelle colorazioni Ice Blue e Midnight Black, con consegna rapida anche in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile.

Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso:

