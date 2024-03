La serie Samsung Galaxy S24 ha ricevuto un’accoglienza molto calda da parte degli appassionati di tecnologia e degli addetti ai lavori e anche i primi risultati delle vendite stanno confermando che i nuovi smartphone di punta del colosso coreano piacciono (a livello globale è stato registrato un aumento delle vendite pari all’8%).

Tra le principali novità introdotte da Samsung con la serie Samsung Galaxy S24 vi sono schermi più luminosi, processori più veloci, il miglioramento della durata della batteria e alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Non mancano, tuttavia, alcuni problemi, così come avviene del resto in occasione del lancio della maggior parte dei nuovi telefoni.

Due nuovi problemi per la serie Samsung Galaxy S24

In Rete sono andate moltiplicandosi le segnalazioni di possessori di Samsung Galaxy S24 relative a problemi con la funzionalità Face Unlock e con il mirroring dello schermo attraverso Miracast.

Iniziando da Face Unlock, alcuni utenti segnalano che Samsung Galaxy S24 non riesce a rilevare il loro volto in condizioni di scarsa illuminazione ma se aprono l’app della fotocamera riescono a vedersi con la fotocamera frontale senza problemi.

Pare che procedere ad una nuova registrazione del volto non risolva il problema, che non si verifica invece su altri telefoni nelle medesime condizioni di illuminazione.

Al momento non vi è da parte del colosso coreano il riconoscimento ufficiale di tale problema ma la speranza è che il suo team di sviluppatori sia già al lavoro al fine di trovare una soluzione.

Passando a Miracast, alcuni utenti segnalano problemi di funzionamento del mirroring sulle loro TV con Samsung Galaxy S24 mentre altri telefoni del colosso coreano meno recenti riescono a trasmettere lo schermo senza difficoltà.

Anche in questo caso fino ad ora il colosso coreano non ha riconosciuto ufficialmente il problema.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy S24+, AI a portata di mano