State aggiornando il vostro computer o vi siete finalmente decisi a effettuare un upgrade del sistema operativo o della suite da ufficio? Il momento non potrebbe essere migliore, visto che proprio in questi giorni stanno andando in scena, su Godeal24, le Offerte di Primavera. Il noto store online, specializzato nella rivendita di chiavi di attivazione per i principali software, ha in serbo una grande quantità di sconti e offerte speciali.

Potete portarvi a casa una licenza di Windows 11 Professional a partire da poco più di 13 euro, o una di Microsoft Office 2021 Professional a meno di 27 euro e se dovete acquistare entrambe potete sfruttare lo speciale bundle che vi consente di avere le due chiavi a meno di 37 euro. E ovviamente sono disponibili offerte valide su diverse versioni di Microsoft Office, così come per Windows 10, soluzioni ideali per chi ha computer più datati che non risultano compatibili con le soluzioni più recenti.

Non parliamo di abbonamenti, come ad esempio Microsoft 365, che vi costringono a pagare una rata mensile o annuale, bensì di chiavi di licenza permanenti, che utilizzerete per attivare il software che potrete in seguito utilizzare per sempre. Il tutto con la certezza di avere un software assolutamente originale e con la possibilità, a differenza di quanto accade con versioni di dubbia provenienza, di ricevere tutti gli aggiornamenti di sicurezza e tutte le nuove funzioni che i produttori rilasceranno nel periodo di supporto ufficiale.

State cercando una licenza originale del sistema operativo per aggiornare il vecchio PC o da installare su una nuova build? Con il codice SGO50 avrete uno sconto del 50% sulle seguenti licenze di Windows 10 e Windows 11:

Vi manca anche Microsoft Office, o la versione che utilizzate è troppo obsoleta e non vi permette di sfruttare le tante modalità cooperative delle versioni più recenti? Con il coupon SGO62 avete il 62% di sconto su queste chiavi:

Lo stesso codice vi permette di ottenere il 62% di sconto su alcuni bundle che includono Windows e Office, la soluzione perfetta per chi ha appena acquistato un nuovo computer o deve aggiornare entrambi i software.

L’offerta di Godeal24 non è però limitata ai soli prodotti Microsoft, visto che nel suo catalogo sono presenti migliaia di prodotti, tra cui anche una vasta selezione di utility, indispensabili per sopperire a eventuali mancanze del sistema operativo o per tenere sempre in ordine i dati al suo interno.

Come per la maggior parte degli store online, anche su Godeal24 potete scegliere di pagare con PayPal, così da avere una ulteriore protezione nel caso qualcosa non andasse per il verso giusto. In ogni caso lo store mette a disposizione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, un servizio di assistenza tecnica che può essere raggiunto a questo indirizzo e-mail.

Ricordate infine che tutte le licenze acquistate su Godeal24 sono originali e perpetue (salvo diverse indicazioni nelle rispettive descrizioni) e che riceverete le chiavi di attivazione, insieme ai link per scaricare i rispettivi software dal sito originale del produttore, tramite una mail entro pochi minuti dal pagamento.

Informazione Pubblicitaria