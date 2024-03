Torniamo a parlare dello standard RCS (Rich Communication Services), un tema molto caro a Google e all’intera industria tecnologia – fatta eccezione per Apple – come testimoniato dalla svariate occasioni in cui Big G stessa e anche player del calibro di Samsung hanno cercato di fare pressione sul colosso di Cupertino per una sua completa adozione, poi arrivata, seppur parzialmente, per merito dell’Unione Europea.

La notizia di oggi vede come protagonista – in negativo – Samsung che, stando a quanto emerso in rete, starebbe riscontrando non pochi problemi di compatibilità con le conversazioni RCS sulla propria applicazione dedicata ai Messaggi. Facciamo chiarezza.

C’è un problema con le chat RCS di Samsung Messaggi sui dispositivi Galaxy

Il problema, dunque, sembrerebbe affliggere esclusivamente l’app Samsung Messaggi su alcuni dispositivi Galaxy (incerto il numero di smartphone coinvolti né i modelli) i cui possessori lamentano l’impossibilità di inviare messaggi RCS che verrebbero immediatamente respinti, senza alcun prompt di spiegazione o di errore.

In aggiunta, in molte occasioni le chat RCS di Samsung Messaggi si tramuterebbero automaticamente in SMS e viceversa creando non pochi grattacapi agli utenti dell’applicazione.

Entrambi i disservizi, tuttavia, sono assenti sull’applicazione Google Messaggi.

Ad oggi, Samsung non si è esposta sull’argomento né risulta chiaro se ne sia conoscenza, quale sia la natura del problema e in che modo potrebbe venire risolto, se tramite un aggiornamento software vero e proprio o un update lato server.

Nel frattempo, come spesso accade in questi casi, gli utenti online hanno scovato e diffuso varie soluzioni per ovviare temporaneamente al problema in attesa di una risoluzione che si spera possa arrivare nel più breve tempo possibile.

Tra queste, quella più gettonata consiste nell’effettuare una chiusura forzata dell’app e cancellarne la cache. Questo workaround risolve il problema ma solo momentaneamente costringendo, di fatto, a ripetere l’operazione più volte.

È evidente come un bug del genere, seppur di minore entità , stia creando un disservizio di portata rilevante per numerosi utenti che si affidano a Samsung Messaggi come piattaforma principale di messaggistica per vari motivi.

Come aggiornare Samsung Messaggi

In attesa di saperne di più, qualora voleste monitorare la situazione potrete aggiornare Samsung Messaggi passando dal Galaxy Store, tenendo premuto sull’icona e selezionando “Aggiorna applicazioni“, oppure aprendo l’app e selezionando “Menu > Aggiornamenti“.

In alternativa potete affidarvi ad APKMirror e scaricare e installare manualmente tramite APK l’ultima versione disponibile.

