La funzionalità per inviare dei feedback ai team di sviluppatori di Google, presente in ogni applicazione del colosso di Mountain View, di recente è stata aggiornata per introdurre una riprogettazione che sia in grado di fornire agli utenti un’esperienza più dettagliata e in qualche modo più in forma di conversazione.

Prima di proseguire è bene precisare che, stando ad alcune segnalazioni, questa nuova esperienza per alcuni utenti sarebbe disponibile già da mesi, tranne che su Google Messaggi.

Ecco la nuova interfaccia dello strumento per i feedback a Google

Google posiziona la sezione dedicata al supporto e ai feedback nella maggior parte delle sue applicazioni vicino alle impostazioni e può essere trovata sia nel navigation drawer che nel menu dell’account.

Dopo una serie di voci, si trova l’opzione specifica per inviare agli sviluppatori il proprio contributo e, se in precedenza la sua selezione apriva un’interfaccia a schermo intero con un ampio spazio per il testo e la possibilità di condividere uno screenshot o i log di sistema, la nuova UI presenta la frase “Invia feedback a Google” e riassume il processo (rispondi ad alcune domande, modifica il tuo screenshot e condividi il tuo feedback).

Nel caso del Play Store, Google chiede agli utenti se stanno cercando di segnalare un problema o suggerire un’idea e se viene selezionata la prima possibilità, le opzioni disponibili includono il download o l’installazione di un’app, gli acquisti in-app, i rimborsi, la segnalazione di addebiti, l’acquisto di contenuti, l’utilizzo di una carta regalo e altro.

Quindi gli utenti hanno la possibilità di inserire del testo e allegare uno screenshot (che può anche essere modificato con appositi strumenti).

A seguire la nuova interfaccia a confronto con quella vecchia:

Questa nuova interfaccia per lo strumento di invio dei feedback è già stata riscontrata sia su Android che su iOS in alcune delle più popolari app di Google, come Gmail, Google Play, Ricerca e Gemini.