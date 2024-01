Lo smartphone Samsung Galaxy XCover7 e il tablet Galaxy Tab Active5 appena annunciati garantiscono maggiore sicurezza e prestazioni anche in ambienti difficili essendo resistenti agli urti e alle cadute, all’acqua e alla polvere, garantendo la durabilità in ambienti di lavoro estremi come cantieri, fabbriche o magazzini.

Caratteristiche di Samsung Galaxy XCover7 e Tab Active5

Samsung XCover7 è dotato di una nuova potente fotocamera posteriore e di un display dalle dimensioni e risoluzione superiori, mentre Tab Active5, con S Pen in dotazione, include anche che la modalità senza batteria.

Entrambi i dispositivi Samsung sono dotati di ricarica rapida e batterie sostituibili che riducono al minimo i tempi di inattività dentro e fuori dal luogo di lavoro, inoltre dispongono di interfacce di ricarica POGO.

Costruito secondo lo standard militare MIL-STD-810H, Samsung Galaxy XCover7 è progettato per resistere agli urti e alle cadute fino a 1,5 m, mentre Galaxy Tab Active5 può resistere a cadute da 1,8 m quando si utilizza la custodia protettiva in dotazione. Entrambi i dispositivi sono classificati IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere.

I display di Samsung Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5 sono dotati rispettivamente di protezione Corning Gorilla Glass Victus+ e Corning Gorilla Glass 5, inoltre permettono di regolare la sensibilità al tocco, rendendoli facili da usare per i lavoratori che indossano i guanti, anche se utilizzano disinfettanti.

Il display da 6,6 pollici di XCover7 offre una maggiore superficie e una maggiore risoluzione rispetto alle generazioni precedenti, mentre il display da 8,0 pollici di Tab Active5 offre una maggiore visibilità in condizioni esterne, grazie alla maggiore luminosità del display e alla frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Entrambi i dispositivi offrono connettività 5G, tuttavia Samsung Galaxy XCover7 supporta Wi-Fi 5, mentre Galaxy Tab Active5 offre connettività Wi-Fi 6.

Il volume aumentato dell’altoparlante migliora l’audio nei cantieri e i tasti programmabili consentono di creare scorciatoie che migliorano la produttività , mentre la scansione rapida dei codici a barre tramite Knox Capture semplifica le operazioni per il lavoro di magazzino o per i punti vendita mobili (mPOS).

I dispositivi gestiscono facilmente la condivisione rapida dei contenuti, le visualizzazioni simultanee e la continuità complessiva del lavoro tra dispositivo mobile e PC tramite Link to Windows, inoltre emulano un’interfaccia desktop per i lavori da remoto.

Samsung Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5 sono inoltre compatibili con una gamma di accessori di terze parti e sono dotati del supporto per Samsung Knox Vault che aiuta a proteggere i dati più critici su questi dispositivi, comprese le informazioni sulla schermata di blocco come codici PIN, password e sequenze.

I nuovi dispositivi Samsung Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5 saranno disponibili a partire da questo mese.

