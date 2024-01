Ieri è stato il turno di Google Pixel 8 Pro (tuttora disponibile in promozione), mentre oggi tocca a Google Pixel 8: lo smartphone Android viene proposto in offerta nella versione da 256 GB al minimo storico Amazon. Vediamo come approfittarne subito.

Google Pixel 8 in super offerta su Amazon nella versione 256 GB

Google Pixel 8 è il più compatto e il meno costoso dei due modelli lanciati lo scorso ottobre in compagnia di Android 14. Se state cercando un nuovo smartphone per provare la Pixel experience e non volete spingervi troppo oltre con la spesa, senza rinunciare a una memoria capiente, allora potreste dare uno sguardo su Amazon, perché in offerta c’è proprio Pixel 8 da 256 GB.

Lo smartphone mette a disposizione uno schermo OLED da 6,2 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, vetro Gorilla Glass Victus e lettore d’impronte digitali integrato. Il SoC è anche in questo caso il Tensor G3, affiancato dal chip di sicurezza Titan M2 e supportato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1. La casa di Mountain View si è concentrata sul comparto fotografico, non solo a livello software e lato IA: a bordo di Pixel 8 abbiamo una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, e una fotocamera anteriore da 10,5 MP integrata attraverso un piccolo foro nel display.

Non mancano connettività 5G dual-SIM (Nano SIM + eSIM), Wi-Fi 7, NFC, GPS e Bluetooth 5.3, oltre alla porta USB Type-C 3.2 per la ricarica e il trasferimento di dati. A disposizione anche certificazione IP68 contro acqua e polvere e altoparlanti stereo. La batteria è da 4575 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 27 W, la ricarica wireless a 18 W e la ricarica wireless inversa. Per tutti gli altri dettagli potete dare un’occhiata alla scheda tecnica completa.

Lo smartphone ha debuttato a inizio ottobre direttamente con Android 14 e offre un supporto software da record. Google promette infatti ben 7 anni di aggiornamenti, grazie ai quali il dispositivo potrebbe arrivare fino all’ipotetico Android 21. Nelle scorse settimane ha ricevuto il Feature Drop di dicembre, mentre in questi giorni sta accogliendo le patch di sicurezza di gennaio 2024.

Google Pixel 8 è arrivato al prezzo consigliato di 799 euro (128 GB) o 859 euro (256 GB), ma in queste ore potete acquistare quest’ultima versione su Amazon con uno sconto di 100 euro: potete infatti portarvelo a casa nelle colorazioni Nero ossidiana, Grigio Verde e Rosa in offerta a 759 euro, con consegna inclusa (anche in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso, mentre in fondo (e nel video qui sopra) potete consultare la nostra recensione.

