Google Assistant rappresenta uno dei prodotti a cui il colosso di Mountain View tiene maggiormente ed il suo team di sviluppatori da anni lo ha reso una delle “colonne portanti” dell’ecosistema creato dall’azienda.

Vi sono diversi modi per avviare Google Assistant sui dispositivi basati su Android e chi utilizza Google Pixel Launcher ha pure la possibilità di toccare l’icona del microfono nella barra di ricerca anche se, al momento, con questa opzione si apre il sistema di “ricerca vocale” invece dell’assistente virtuale.

Un nuovo test o un bug per Google Assistant

La Ricerca vocale fa parte del motore di ricerca di Google ed è un sistema che risale al periodo precedente all’introduzione dell’assistente di Google Now.

Ebbene, invece di Google Assistant gli utenti, toccando l’icona del microfono a quattro colori nella parte inferiore di Pixel Launcher, si trovano di fronte proprio la ricerca vocale.

Stando a quanto è possibile apprendere, questa novità viene riscontrata da chi utilizza la versione 15.0 di App Google, che attualmente è ancora in beta e supporta entrambe le esperienze. Pare, inoltre, che vi siano delle segnalazioni anche con riferimento ad alcuni dispositivi basati su Android 14 QPR2 Beta 2.

Al momento non è chiaro se tale novità rappresenti un semplice bug o si tratti invece di un test intenzionale ma sta generando un po’ di confusione tra gli utenti per i quali è disponibile.

Peraltro c’è anche da considerare che la scorciatoia di Google Pixel Launcher è molto apprezzata dagli utenti, in quanto basta un tocco per attivare Google Assistant e non occupa spazio aggiuntivo sulla schermata iniziale.

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di App Google da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store sfruttando il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: Android 14 QPR2, tutte le novità sui Google Pixel dalla beta 2