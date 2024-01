State cercando un nuovo smartphone Android con memorie generose, abbondante batteria, ampio schermo e piccolo prezzo? Allora dovreste dare uno sguardo su Amazon perché è in super offerta OPPO A79 5G. Il dispositivo ha debuttato in Italia a metà dicembre 2023 e può già contare su uno sconto di 100 euro nella versione 8-256 GB: vediamo come approfittarne subito.

OPPO A79 5G con 100 euro di sconto in versione 8-256 GB su Amazon

OPPO A79 5G è arrivato nel nostro Paese meno di un mese fa, a distanza di qualche settimana dalla presentazione indiana, e su Amazon da una decina di giorni. Si tratta di uno smartphone Android di fascia media che punta sul rapporto qualità-prezzo: include uno schermo LCD LTPS da 6,72 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate fino a 90 Hz, e il SoC MediaTek Dimensity 6020 con CPU octa-core supportato da 8 GB di RAM LPDDR4X e da 256 GB di memoria interna UFS 2.2 (nella versione in sconto).

A livello fotografico mette a disposizione tre sensori in tutto: sul retro c’è una doppia fotocamera AI con sensore principale Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP e sensore per la profondità Omnivision OV02B1B da 2 MP, mentre frontalmente, integrato nello schermo con un piccolo foro, c’è un sensore anteriore da 8 MP. Non mancano connettività 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 33 W.

OPPO A79 5G è stato lanciato in Italia a 299,99 euro nella versione 4-128 GB e a 349,99 euro nella versione 8-256 GB, ma attualmente potete portarvi a casa quest’ultima con 100 euro di sconto e un supporto per auto in omaggio: è infatti disponibile su Amazon in offerta a 249,99 euro sia nella colorazione Mystery Black sia in quella Dazzling Purple (vendute e spedite da Amazon con consegna inclusa). Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso.

