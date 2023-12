Come probabilmente saprete, OnePlus non si limita a commercializzare dispositivi Android (come OnePlus 12, in arrivo da noi insieme a OnePlus 12R tra un mese esatto), ma propone anche altre tipologie di prodotti e accessori. Tra questi vi segnaliamo un nuovo interessante power bank realizzato grazie alla collaborazione tra Sharge e il progetto Power of Community di OnePlus: si chiama OnePlus Sharge Pouch Power Bank ed è attualmente in fase di crowdfunding. Andiamo a dargli un’occhiata.

Originale e pratico questo OnePlus Sharge Pouch Power Bank

OnePlus Sharge Pouch Power Bank non è una normale batteria portatile, sia per quanto riguarda l’aspetto sia per le opportunità che offre: parliamo di un power bank compatto e portatile con un elegante design premium 3 in 1, che integra cavo e caricabatterie staccabile. Questo grazie a connettori pieghevoli, connettori magnetici e custodia a scatto. Il fulcro del nuovo accessorio è ovviamente la batteria da 10.000 mAh, con supporto ai protocolli Quick Charge 3.0, QC 4.0, PD 2.0, PD 3.0 e alla ricarica SuperVOOC di OnePlus.

Il nuovo power bank consente di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente sfruttando la ricarica wireless e le due porte USB Type-C. Il produttore parla di tre tipi diversi di utilizzo: power bank con cavo per una ricarica rapida in movimento, power bank con caricabatterie per ricariche wireless e caricabatterie con cavo per notebook e tablet.

Previous Next Fullscreen

La procedura di crowdfunding attualmente attiva prevede dei traguardi al raggiungimento di determinati numeri di supporter: 15% di sconto per tutti con 500 supporter, 30% di sconto per tutti con 1000 supporter e 30% di sconto più sei giveaway con almeno 3000 supporter; pensate che attualmente siamo già a oltre 9100 supporter. Se volete saperne di più e aggiungere il vostro supporto per OnePlus Sharge Pouch Power Bank in modo da vederlo arrivare sul mercato potete seguire questo link. Sareste interessati ad acquistarlo?

Potrebbe interessarti: Recensione OnePlus Nord 3: la serie fortunata continua