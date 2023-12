Alla fine di novembre Redmi ha presentato gli smartphone della serie K70, anticipando anche un’edizione in collaborazione con Lamborghini.

Ora la società ha lanciato questo smartphone che sfoggia un design ispirato alla supercar Lamborghini Essenza SCV12.

Caratteristiche di Redmi K70 Pro Edizione Automobili Lamborghini Squadra Corse

Lo smartphone Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse in edizione limitata presenta un caratteristico modulo fotocamera a forma di “Y” con una trama in fibra di carbonio nera che stacca in maniera decisa dal resto del retro del dispositivo disponibile nei colori verde o giallo con lo stemma della scuderia Lamborghini.

A parte il design ispirato alla Lamborghini Essenza SCV12, questa edizione limitata condivide essenzialmente le specifiche di Redmi K70 Pro.

Parliamo quindi di un display OLED TCL C8 da 6,67 pollici con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, supporto HDR10+ e Dolby Vision, al di sotto del quale è presente uno scanner di impronte digitali.

La fotocamera posteriore include un sensore primario da 50 MP con OIS, un teleobiettivo da 50 MP con zoom 2x e un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP, mentre la fotocamera frontale è un obiettivo da 16 MP.

L’edizione Lamborghini di Redmi K70 Pro è animata dal SoC Snapdragon 8 Gen 3 abbinato a 24 GB di RAM LPDDR5 e 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.

Lo smartphone Redmi incorpora un sistema di dissipazione del calore da 5.000 mm² per garantire prestazioni ottimali anche alle massime prestazioni ed è alimentato da una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 120 W.

Per il resto il dispositivo esegue HyperOS basato su Android 14 ed è dotato di una porta USB-C, WiFi-7, NFC, porta infrarossi e Bluetooth 5.4, oltre a un motore lineare dell’asse X per un’esperienza utente migliorata.

Disponibilità e prezzo di Redmi K70 Pro Edizione Automobili Lamborghini Squadra Corse

Redmi K70 Pro Edizione Automobili Lamborghini Squadra Corse è attualmente in vendita in Cina al prezzo di 4.599 yuan (circa 590 euro).