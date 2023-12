Il grande successo a livello globale di Google Chrome dipende anche dal costante lavoro del team di sviluppatori del colosso di Mountain View volto al continuo miglioramento del browser.

Tra le ultime novità studiate per migliorare l’esperienza offerta agli utenti vi è un nuovo look per i segnalibri su Android, con anteprime di immagini di grandi dimensioni per i collegamenti che sono stati salvati.

Disponibile in Google Chrome 120 su Android, la pagina dei segnalibri completamente ridisegnata presenta delle anteprime più grandi per le cartelle e i collegamenti.

La nuova interfaccia utente mostra le cartelle blu per la cartella dei segnalibri principale (preferiti mobile, barra dei segnalibri, ecc.) e le anteprime delle immagini, se disponibili.

Il nuovo look non mostrerà tanti segnalibri sullo schermo contemporaneamente ma renderà tutto più semplice da esaminare.

Pare che tale modifica si stia diffondendo abbastanza ampiamente su Android.

Ecco come cambia l’esperienza di Google Chrome sui tablet Android

Sempre a proposito del popolare browser del colosso di Mountain View, il team di sviluppatori ha deciso di utilizzare la modalità desktop sui tablet Android premium al fine di garantire agli utenti un’esperienza più piacevole. Ciò va a sostituire il mobile User-Agent che il browser generalmente utilizza sui dispositivi basati su Android.

In pratica, dato che l’ecosistema dei tablet Android ha visto la disponibilità di dispositivi sempre più grandi e potenti, il colosso di Mountain View ha scoperto che i siti Web in versione desktop spesso sono in grado di offrire un’esperienza migliore rispetto al sito mobile.

Per Google Chrome i tablet Android premium sono quelli che possono contare su almeno 8 GB di RAM e su un display con una diagonale da 10 pollici (o più grande).

Per saperne di più vi rimandiamo al sito di Google.

