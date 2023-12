Google Pixel 7a torna in offerta su Amazon a un ottimo prezzo, anche se solo in una delle colorazioni disponibili. Lo smartphone Android della casa di Mountain View è stato tra i protagonisti del recente Black Friday, anche sul Google Store, e se ve lo siete lasciato sfuggire, questo potrebbe essere il momento di rimediare.

Google Pixel 7a torna in ottima offerta su Amazon

Se volete provare l’esperienza Pixel e non volete spendere troppo, allora potreste voler mettere da parte Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, che sono disponibili a prezzi decisamente più consistenti rispetto al “fratellino”. In attesa di Google Pixel 8a, che potrebbe essere proposto tra diversi mesi (maggio 2024?), potete optare per Google Pixel 7a, uno smartphone di fascia media dotato di uno schermo OLED da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, e del SoC Google Tensor G2, al cui fianco trovano spazio 8 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di memoria interna UFS 3.1 e il coprocessore di sicurezza Titan M2.

A livello fotografico lo smartphone offre tre sensori in tutto: sul retro, nella camera-bar ormai tipica della gamma, abbiamo una doppia fotocamera con sensore principale grandangolare da 64 MP e sensore ultra-grandangolare da 13 MP, mentre frontalmente è disponibile una fotocamera da 13 MP integrata tramite un foro nello schermo. Non mancano 5G dual SIM (con eSIM), VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C 3.2 Gen 2. La batteria è da 4385 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 18 W e la ricarica wireless (qui per le specifiche tecniche complete). Lo smartphone ha fatto il suo debutto con Android 13 e la promessa di almeno tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza. Da un paio di mesi ha ricevuto Android 14 in versione stabile, giunto dopo un programma beta più lungo del solito.

Google Pixel 7a ha esordito al prezzo consigliato di 509 euro per l’unica configurazione da 128 GB, e non è semplice scendere più di tanto da questa cifra. In queste ore potete acquistare il dispositivo nella colorazione Grigio antracite in offerta su Amazon a 418 euro, con spedizione compresa e consegna in un giorno (per gli abbonati Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati, potete procedere seguendo il link qui in basso. Per indecisioni, potete prima consultare la nostra recensione. Vi ricordiamo che da qualche settimana il nostro canale Prezzi.tech è attivo non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp: iscrivetevi per restare al passo con le migliori offerte.

Acquista Google Pixel 7a in offerta

