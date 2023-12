Nel corso degli ultimi anni la riconoscibilità del marchio Dreame è cresciuta in maniera esponenziale nel nostro Paese, grazie a una serie di prodotti di altissima qualità proposti a prezzi sempre competitivi. Se state aspettando la gratifica natalizia per farvi un bel regalo, e state pensando a qualche valido aiuto per le pulizie di casa, o a un prodotto che vi aiuti a prendervi cura dei vostri capelli, Dreame ha l’offerta giusta per voi.

Prende il via oggi, 1° dicembre 2023, una nuova iniziativa promozionale che andrà avanti fino al 21 dicembre, con sconti che superano il 30% sul prezzo di listino. Ottime occasioni dunque per una gratifica personale ma anche per qualche idea regalo per una persona speciale, con ottime occasioni di risparmio.

Tutte le promozioni sono attive su Amazon, con spedizione gratuita per gli iscritti al programma Amazon Prime e con tempi di consegna velocissimi. Andiamo a scoprire i prodotti oggetto di questa promozione, con relative informazioni e prezzi promozionali.

DreameBot L10 Prime

I robot aspirapolvere sono uno dei prodotti tecnologici più ambiti degli ultimi anni, visto che ci permettono di tenere pulita la casa anche quando siamo al lavoro, senza fare fatica. I modelli più autonomi poi, sono in grado di raccogliere lo sporco in un sacchetto da vuotare ogni 2 mesi circa, così da ridurre la necessità di interventi da parte dell’utente.

DreameBot L10 Prime è proprio uno di questi modelli, in grado non solo di aspirare lo sporco dal pavimento, grazie a un motore in grado di generare una potenza di 4.000 Pa, ma anche di lavare il pavimento. Sono infatti presenti due moci rotanti nella parte inferiore del robot, che vengono premuti sul pavimento per rimuovere anche le macchie più ostinate. Il risultato è un pavimento sempre pulito, senza alcuna fatica.

La base di ricarica contiene anche un contenitore per l’acqua pulita, che viene utilizzata per riempire il serbatoio del robot e per lavare i moci al termine della pulizia, e un contenitore per l’acqua sporca, derivante proprio dal lavaggio dei panni. Il sistema di asciugatura ad aria evita la formazione di muffe e batteri, evitando così i cattivi odori.

Da sottolineare la navigazione evoluta grazie a un sistema laser, e un sistema di mappatura 3D degli ambienti, così da ottenere una pulizia precisa ed efficiente della casa. È possibile controllare le operazioni tramite la companion app ma anche con gli assistenti vocali come Google Home e Alexa.

Fino al 21 dicembre lo trovate in promozione su Amazon a 449 euro invece di 599 euro, con uno sconto del 25%.

Dreame H12 Dual

Se la conformazione della vostra casa rende difficile l’utilizzo di un robot aspirapolvere, o se cercate un dispositivo specifico per pulizie e lavaggio del pavimento, con Dreame H12 Dual avete la risposta perfetta. Si tratta di un dispositivo 4 in 1, capace di diventare un valido aiuto in casa in ogni situazione.

È un aspirapolvere per liquidi e solidi, in grado di lavare il pavimento durante le operazioni di aspirazione, ideale quando rovesciate una bibita zuccherata per terra, o quando volete semplicemente lavare il pavimento della cucina o del bagno. Il design della spazzola principale permette di pulire anche vicino ai bordi e i due serbatoi separati assicurano di pulire sempre con acqua pulita, raccogliendo quella sporca in un contenitore separato. Al termine della pulizia vi basta riporlo sulla base di ricarica per avviare la procedura di autopulizia, che termina con l’asciugatura con aria calda.

Basta un tocco e Dreame H12 Dual si trasforma in un classico aspirapolvere, perfetto per pulire il divano, per raccogliere la polvere sopra i mobili o per pulire il tappeto senza bagnarlo. L’unità principale è dotata di regolazione automatica della potenza di aspirazione, così da ottimizzare i consumi e consentire di raggiungere una autonomia di 60 minuti.

In occasione della promozione di dicembre potete acquistare Dreame H12 Dual su Amazon a 429 euro invece di 499 euro.

Dreame R20

Cercate un aspirapolvere cordless che vi aiuti a scovare anche il più piccolo granello di sporco? Dreame R20 è la risposta alle vostre domande. Nella nostra recensione vi abbiamo parlato del suo sistema a luce LED blu che permette di individuare lo sporco dove invece altri aspirapolvere dotati di LED falliscono miseramente. In questo modo potrete illuminare gli angoli più bui o passare sotto i mobili e avere la certezza di avere raccolto davvero tutto.

La potenza di aspirazione raggiunge i 190 AW, una cifra superiore alla media e la gestione intelligente consente di raggiungere i 90 minuti di autonomia con una singola carica. La potenza viene infatti regolata in base al livello di sporco rilevato, così da ottimizzare i consumi e prolungare il tempo di utilizzo tra una ricarica e l’altra.

Oltre alla spazzola motorizzata principale, nella confezione di vendita trovate una spazzola di dimensioni ridotte, ideale per la pulizia di cuscini, divani e materassi, una bocchetta pieghevole e uno strumento combinato per raggiungere anche i punti più difficili della casa.

Fino al 21 dicembre potete acquistare Dreame R20 su Amazon a 329 euro invece di 399 euro.

Dreame Hair Glory

Finora abbiamo parlato solo di prodotti per la cura della casa, ma ogni tanto è giusto prendersi cura della propria persona. Dreame Hair Glory è un asciugacapelli decisamente diverso dal solito. Ve ne abbiamo parlato in maniera dettagliata nella nostra recensione, ma vi riassumiamo rapidamente le sue peculiarità.

È dotato di un motore ad altissima velocità (110.000 giri al minuto), in grado di creare una velocità dell’aria di 70 metri al secondo con un volume di 55 metri cubi all’ora, perfetto per asciugare rapidamente anche i capelli più lunghi fino alla radice. Dispone di due velocità, per offrire un maggiore controllo e 4 diverse temperature. La rumorosità è decisamente contenuta visto che anche alla massima potenza raggiunge a malapena i 76 decibel.

Potete scegliere tra aria fredda, aria calda, aria a 57 gradi con un sensore NTC che mantiene costante la temperatura, o ciclo alternato caldo freddo per le acconciature più particolari. Durante l’asciugatura Hair Glory emette fino a 300 milioni di anioni per centimetro cubo, così da chiudere più rapidamente le cuticole dei capelli mantenendo all’interno l’umidità, rendendoli così più voluminosi e morbidi.

In occasione della promozione Dreame potete acquistare Hair Glory su Amazon a 89 euro invece di 129 euro.

Informazione Pubblicitaria