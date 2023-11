Ci siamo ormai lasciati il Black Friday alle spalle e anche il Cyber Monday, l’ultima appendice del periodo promozionale, è terminato poche ore fa. Eppure c’è ancora qualche strascico di offerte da parte di qualche produttore, Godeal24 in primis, che con la sua CyberWeek Mad Sale continua a proporre prezzi particolarmente allettanti, in particolare sui prodotti Microsoft, inclusi Windows 10 e Windows 11.

Il pezzo forte è sempre la versione più recente di Microsoft Office, parliamo di Office 2021 Pro, che contiene tutto il necessario per lavorare da casa o in ufficio, ma anche per tenere la contabilità domestica. Grazie alla promozione in corso potete averlo a meno di 25 euro, con un risparmio davvero notevole rispetto agli oltre 400 euro del prezzo di listino. Questo perché si tratta di licenze usate, non più utilizzate da grandi aziende e rivendute da Godeal24. Si tratta in ogni caso di licenze originali al 100%, che vi permetteranno di continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza e nuove funzionalità fino a quando il produttore supporterà il software.

E non dovrete temere di scaricare versioni infette dei vostri software preferiti, trovandole su siti poco affidabili: una volta che avrete completato l’acquisto infatti, riceverete una mail contenente la chiave di attivazione e il link da cui andare a scaricare il relativo software, ovviamente dal sito ufficiale del produttore e nella versione più recente disponibile.

E per qualsiasi problema ricordate che avete a disposizione un servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite questo indirizzo email. I pagamenti possono essere effettuati con PayPal, per avere una ulteriore forma di garanzia, anche se i giudizi su TrustPilot (il 98% ha giudicato eccellente il servizio) sono sicuramente rassicuranti.

Informazione Pubblicitaria