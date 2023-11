Qualche giorno fa abbiamo avuto l’ennesima prova degli sforzi profusi dal colosso di Mountain View per migliorare una delle sue applicazioni più importanti, l’app Google ha infatti ricevuto alcune novità come un nuovo look per le impostazioni e un nuovo design generale.

Nelle ultime ore Big G, con il rilascio dell’ultima versione beta dell’app Google (14.48.26.29.arm64) ha introdotto un cambiamento riguardante la barra di ricerca; vediamo i dettagli.

La barra di ricerca dell’app Google si sposta in basso per essere più comoda da raggiungere

Alcuni di voi ricorderanno come a inizio anno, nel mese di marzo, l’azienda avesse apportato qualche cambiamento alla barra di ricerca dell’app Google, rendendola più grande rispetto alla precedente. Ora pare che la società abbia deciso di testare un ulteriore cambiamento per questa importante componente dell’interfaccia, andando a modificare la sua posizione predefinita.

Nell’ultima versione beta dell’app la barra di ricerca è stata spostata nella parte inferiore dello schermo, la modifica si applica sia alla barra di ricerca principale dell’app Google che alla barra di ricerca che vediamo nei risultati di ricerca, come potete notare dalle immagini qui sotto.

Nonostante non ci siano informazioni ufficiali in merito, appare evidente come il test della modifica in questione abbia lo scopo di semplificare l’esperienza utente di tutti coloro che possiedono uno smartphone dalle dimensioni generose, così da non costringere l’utente a fare i salti mortali con il pollice per raggiungere la parte superiore dello schermo.

Come aggiornare l’app Google

Con il badge che trovate poco sotto potete provvedere al download dell’ultima versione stabile dell’app Google direttamente dal Play Store, nella quale però non troverete le novità sopra elencate; qualora foste interessati a passare alla versione beta così da poter testare con mano tutte le novità in anteprima, sarà sufficiente seguire questo link o, in alternativa, provvedere al download del più recente APK e alla successiva installazione manuale passando per APKMirror.

