La settimana del Black Friday 2023 di Amazon sta volgendo al termine col culmine della giornata di domani soprannominata Cyber Monday. Allo scadere le principali offerte non saranno più disponibili e con esse anche l’ottima promozione Audible che offre ben 60 giorni di utilizzo senza dover spendere alcunché, gratis.

Per coloro che ancora non conoscessero Audible, si tratta di un servizio molto utile: è la piattaforma digitale di Amazon dedicata agli audiolibri, ai podcast, ai programmi radio, riviste e quotidiani. In pratica leggere non sarà più faticoso, basterà ascoltare. Amazon Audible infatti raccoglie migliaia di audiolibri interpretati da bravissimi doppiatori e attori italiani come Francesco Pannofino, Pino Insegno, Paola Cortellesi, Anna Bonaiuto, Jasmine Trinca, Claudio Bisio, e molti altri.

Prova Audible per 2 mesi, gratis e senza obbligo di rinnovo

A differenza di altri servizi di Amazon, come ad esempio Prime Video, Audible non è un servizio incluso nell’abbonamento Prime, ma richiede una sottoscrizione a parte. Il suo costo mensile è di 9,99 euro al mese ma, per i nuovi iscritti che si abbonano entro la mezzanotte del 30 novembre 2023, è previsto un periodo di prova gratuito della durata di ben 2 mesi, senza costi iniziali né di mantenimento.

Al termine del periodo della promozione, il costo mensile sarà quello standard di 9,99 euro al mese, tuttavia è possibile cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento. Per quanto riguarda termini e condizioni, l’offerta è disponibile solo fino alle 23:59 del 30 novembre 2023 ed è riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Audible.it o ai vecchi clienti selezionati in modo casuale che non hanno beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni negli ultimi 6 mesi.

Insomma, un’iniziativa perfetta per conoscere un nuovo servizio utile, soprattutto in vista del periodo delle festività natalizie.

Prova Amazon Audible gratuitamente per 2 mesi

Potete detto disdire l’abbonamento è semplice e potete farlo anche subito dopo l’iscrizione, avrete comunque 60 giorni di prova gratuita, semplicemente si interromperà al termine. Per disdire l’abbonamento vista recarvi nella sezione Abbonamenti e cliccare su “Disattiva” alla voce Audible.

L’app di Audible per dispositivi Android è scaricabile dal Google Play Store tramite il seguente badge. C’è ovviamente anche per iOS.

