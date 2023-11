Google sta continuando a sperimentare cambiamenti e novità per una delle sue applicazioni più utilizzate: stiamo parlando di Google Messaggi, che come ormai dovreste sapere consente non solo di inviare SMS, ma anche messaggi RCS (finalmente si è decisa anche Apple). Purtroppo la maggior parte delle novità sono “nascoste” dietro l’attivazione di flag, ma possiamo anticiparvele per mostrarvi come dovrebbe diventare l’app con le prossime versioni.

In arrivo diverse novità su Google Messaggi: scopriamole in anticipo

In queste settimane abbiamo già avuto modo di dare uno sguardo ad alcuni cambiamenti in arrivo, come il supporto alla formattazione del testo, la cancellazione del rumore nelle registrazioni vocali, i profili personalizzati e tanto altro. Grazie all’attivazione di flag, alle versioni beta e al teardown dell’APK, possiamo andare a scoprire ulteriori novità che vedranno probabilmente la luce con una delle prossime release di Google Messaggi. Procediamo con ordine.

Novità per la UI della barra e per la pagina dei profili

A partire dalla versione beta, Google Messaggi inizia ad accogliere alcuni interessanti cambiamenti nella barra inferiore, quella dove si va a digitare il testo. Nella versione attualmente disponibile per tutti, alcuni elementi sono all’esterno della “pillola”, mentre come possiamo vedere negli screenshot qui sotto, Google è al lavoro per racchiudere tutto all’interno. Il pulsante “+” e l’icona della galleria stanno cambiando posizione e ora vengono inseriti nella pillola bianca, mentre le emoji si spostano a sinistra e l’icona dedicata alla registrazione vocale prende posto a destra, in uno spazio dedicato. Modifiche anche all’interfaccia del profilo, che è stata completamente modificata con nuovi elementi in Material You e con l’integrazione di una funzione di ricerca.

Queste novità non sono comunque disponibili per tutti gli utilizzatori della versione beta di Google Messaggi, ma richiedono al momento l’attivazione di alcuni flag.

Restiamo sulla barra inferiore perché il teardown di una delle ultime versione beta di Google Messaggi ha rivelato ulteriori riprogettazioni. Come possiamo vedere negli screenshot qui sotto, è stata integrata all’interno della pillola anche l’icona dedicata a Smart Compose. Iniziando con la digitazione, le varie icone (emoji, Smart Compose, Galleria e tasto “+”) si spostano verso il basso, lasciando lo spazio per scrivere. Nelle pagine dedicate ai profili, nella ricerca si possono filtrare le tipologie di contenuti.

Previous Next Fullscreen

Nuove animazioni per le reazioni

Novità anche per le reazioni animate all’interno di Google Messaggi in versione beta, sempre per ora nascoste dietro l’attivazione di flag e dunque non disponibili per tutti. Con alcune reazioni avviene qualcosa di simile a quanto vediamo ad esempio su Telegram, ma più in grande, come possiamo vedere negli screenshot qui sotto.

Possiamo apprezzare ancora meglio la novità nel breve video qui in basso.

Queste funzioni sembrano sparite per alcuni utenti

Alcuni utenti stanno segnalando la sparizione di alcune funzionalità da Google Messaggi. Più in particolare parliamo della possibilità di impostare dei promemoria per i messaggi e di caricare video tramite Google Foto. Come probabilmente saprete, tenendo premuto su un messaggio si può andare a settare un promemoria, scegliendo le impostazioni desiderate (a intervalli predefiniti oppure con date e orari specifici). All’interno delle impostazioni è invece disponibile la voce relativa a Google Foto.

Immaginiamo che le due mancanze siano solo temporanee, visto che comunque il timer di un’ora resta disponibile nelle notifiche. Speriamo di veder ricomparire le due funzionalità per tutti con uno dei prossimi aggiornamenti dell’applicazione.

Questo per ora è tutto. Come abbiamo visto sono previste diverse novità per Google Messaggi, delle quali torneremo a parlare non appena verranno diffuse per tutti gli utenti: potrebbero volerci solo alcune settimane o anche mesi, dipende dallo stato di sviluppo e dalle scelte operate dagli sviluppatori della casa di Mountain View.

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel 8: quello da prendere, il compatto senza rinunce