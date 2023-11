Fairphone ha presentato una versione “New Life Edition” dello smartphone FairPhone 4 che viene offerto con un paio di accessori in omaggio.

Fairphone 4 New Life Edition è più sostenibile ed economico del suo predecessore in quanto è ricondizionato, oltre che realizzato con materiali riciclati come tutti i modelli prodotti dall’azienda.

Fairphone 4 New Life Edition include accessori in omaggio

Gli accessori gratuiti forniti nel Pacchetto Longevità fino al 30 novembre includono una custodia protettiva disponibile in tre colori realizzata in TPU riciclato pre-consumo e una protezione per lo schermo in vetro temperato 9H realizzata con un materiale Corning chiamato Accessories Glass. La protezione per il display è disponibile in due tipi di filtro.

Fairphone 4 New Life Edition include una garanzia di cinque anni e aggiornamenti software garantiti almeno fino al 2026. L’azienda afferma che la batteria dello smartphone dovrebbe garantire almeno l’80% di efficienza dell’originale.

Disponibilità e prezzi di Fairphone 4 New Life Edition

Per quanto riguarda i prezzi, Fairphone 4 New Life Edition è molto più economico rispetto al nuovo modello Fairphone 4.

Fairphone 4 New Life Edition con 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna ha un prezzo di 469 euro, mentre il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di storage costa 529 euro. Per maggiori informazioni sul prodotto potete visitare la pagina ufficiale.

Da non perdere: Il Black Friday Amazon è partito con tantissime offerte sugli smartphone Android