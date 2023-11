La Settimana del Black Friday di Amazon è finalmente arrivata, e ha portato con sé tantissime offerte sulla tecnologia e sulle altre categorie di prodotti. Gli sconti che stiamo per vedere sono validi dal 17 al 27 novembre 2023, ma nel corso di questa decina di giorni sarà possibile vederne alcuni andare esauriti e altri aggiungersi: andiamo insieme a scoprire le offerte del Black Friday Amazon riguardanti gli smartphone Android.

Le offerte sugli smartphone Android del Black Friday Amazon (17-27 novembre)

Il Black Friday Amazon è stato annunciato già qualche giorno fa e si concluderà il 27 novembre 2023 con il Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia. Le offerte dell’iniziativa Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, smartphone Android compresi, e proprio per questo potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. A questo ci pensiamo noi, visto che stiamo per mostrarvi le offerte più intriganti di questa Settimana del Black Friday Amazon riguardanti gli smartphone Android. Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non è necessario essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

Gli sconti qui in basso non sono esaustivi: ai modelli qui sotto potrebbero aggiungersene altri nel corso dei giorni, con offerte lampo o offerte WOW che vengono proposte un po’ “a sorpresa”; anche i prezzi potrebbero subire qualche piccola modifica, visto che alle volte Amazon fa qualche variazione dell’ultim’ora. Possiamo trovare smartphone Android di fascia alta e premium, capeggiati da Samsung Galaxy S23 Ultra, ma anche e soprattutto una folta fascia media, con prodotti Motorola, POCO, OPPO, Samsung, Xiaomi, Realme e non solo. Per una consultazione più semplice, abbiamo suddiviso le offerte in tre fasce di prezzo.

Senza ulteriori indugi, ecco la lista di smartphone Android in offerta durante questa Settimana del Black Friday di Amazon:

Offerte smartphone Android sopra i 400 euro

Offerte smartphone Android tra i 250 e i 400 euro

Offerte smartphone Android sotto i 250 euro

Queste erano dunque le principali offerte sugli smartphone Android del Black Friday di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link in fondo. Non volete perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e non solo)? Ricordate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp.

