Abbiamo tutti ben presente quanto Meta si impegni costantemente nel miglioramento delle proprie app social, Facebook e Instagram ricevono infatti diverse attenzioni dalla casa madre che impegna i team di sviluppatori per apportare migliorie e nuove funzioni ai propri servizi. Nel prossimo futuro i due social network appena menzionati potrebbero beneficiare di un’ulteriore novità, dovuta ad una nuova partnership fra Meta e il colosso dell’e-commerce Amazon.

Meta e Amazon collaborano per portare nuove funzioni sui social, acquisti sul famoso e-commerce direttamente da Facebook e Instagram

Secondo quanto condiviso, le due aziende sarebbero al lavoro per implementare nuove funzionalità nelle app social di Meta, nello specifico l’intento è quello di consentire ai clienti di collegare i propri account Facebook e Instagram al proprio account Amazon per poi fare acquisti tramite le app social; si potrà dunque effettuare il check out direttamente dalle app di Facebook e Instagram, utilizzando le informazioni di pagamento salvate su Amazon nonché l’indirizzo di spedizione. La futura funzionalità di acquisto in-app sarà disponibile per prodotti selezionati pubblicizzati su Facebook o Instagram e venduti da Amazon o da venditori indipendenti sulla vetrina dell’e-commerce.

Callie Jernigan, portavoce di Amazon, ha dichiarato ai colleghi di TechCrunch quanto segue:

Per la prima volta, i clienti potranno acquistare gli annunci Facebook e Instagram di Amazon e fare acquisti con Amazon senza lasciare le app dei social media. I clienti negli Stati Uniti vedranno prezzi in tempo reale, idoneità Prime, stime di consegna e dettagli del prodotto su annunci di prodotti Amazon selezionati su Facebook e Instagram come parte della nuova esperienza.

Una volta disponibile, la nuova funzione richiederà un semplice processo di configurazione, grazie al quale gli utenti potranno collegare il proprio account Meta con quello Amazon, potendo in seguito procedere all’acquisto senza la necessità di lasciare le app di Facebook o Instagram e beneficiando di conseguenza di tutte le informazioni salvate sul noto e-commerce direttamente dalle app social.

Grazie alla nuova partnership Meta otterrebbe un targeting e un’ottimizzazione migliori utilizzando le informazioni di Amazon e sarà inoltre in grado di personalizzare i messaggi pubblicitari e la pagina del prodotto in base al fatto che l’utente sia o meno un membro Prime.

Maurice Rahmey, partner di Meta e Google Ads e co-CEO di Disruptive Digital (nonché fonte dell’indiscrezione) ha sottolineato l’importanza del nuovo accordo tra le due società, Meta otterrà più segnali pubblicitari e più conversioni attribuibili, mentre Amazon otterrà più transazioni da grandi piattaforme di scoperta:

Anche se ulteriori dettagli sono ancora scarsi, questa partnership potrebbe rappresentare un’enorme opportunità di guadagno per Meta, Amazon e, soprattutto, per gli inserzionisti. Grazie ai dati condivisi di questa partnership, questo aggira anche qualsiasi problema con la politica di trasparenza del tracciamento delle app di Apple, il che significa un vero motore di prestazioni a circuito chiuso.

Come potete notare dalla dichiarazione, Rahmey menziona anche l’App Tracking Transparency di Apple, ovvero la politica di trasparenza del tracciamento delle app del colosso di Cupertino, lanciata nel 2021, alla quale Meta si è strenuamente opposta, affermando che avrebbe danneggiato le piccole imprese che facevano affidamento sui suoi annunci personalizzati.

Per quel che riguarda Amazon, anche in questo caso i vantaggi della nuova partnership saranno diversi, il colosso dell’e-commerce ha tentato (senza particolare successo) di lanciare le proprie versioni di app social come Instagram e TikTok, proprio nel tentativo di contrastare il servizio di Bytedance che ultimamente sta cercando di competere con Amazon, fungendo sia da motore di scoperta che da vetrina di e-commerce sfruttando la sua enorme base di utenti.

Al momento non ci sono informazioni precise circa le tempistiche di implementazione della nuova funzionalità di acquisti in-app, non ci resta che attendere per scoprire di più.

