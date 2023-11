Negli ultimi anni c’è stata una vera e propria esplosione di popolarità quando si tratta di console portatili, sia con opzioni basate su Windows o Linux (come, ad esempio, Lenovo Legion Go, ASUS ROG Ally e Steam Deck) che con soluzioni più economiche, come quelle proposte da aziende come Anbernic, Ayaneo e AYN. Ebbene, proprio Anbernic nei giorni scorsi ha annunciato due nuovi dispositivi gaming portatili: stiamo parlando di Anbernic RG ARC-D e ARC-S.

Le nuove console gaming Android di Anbernic

Basta un rapido sguardo per notare immediatamente che i nuovi dispositivi di Anbernic si caratterizzano per un design retrò, ispirato a quello di popolari console degli scorsi decenni. Dal punto di vista estetico i due device presentano il medesimo aspetto, con un display IPS da 4 pollici con risoluzione 640 x 480 pixel, una serie di pulsanti, un D-Pad e altoparlanti frontali.

Entrambi animati da un processore Rockchip RK3566, ARC-D può contare su 2 GB di RAM (LPDDR4) e consente agli utenti di usare sia Linux che Android 11. ARC-S, invece, vanta soltanto 1 GB di RAM ed è basato su una versione personalizzata di Linux. Tra le altre caratteristiche di Anbernic ARC-D vi sono un display touchscreen, 32 GB di memoria eMMC integrata e uno slot per schede microSD.

Ecco il video promozionale ufficiale di questi nuovi dispositivi gaming:

Prezzi e disponibilità

Sul sito Web del produttore i due nuovi dispositivi gaming sono già disponibili in pre-ordine, con prezzi a partire da 69 dollari per ARC-S e da 89 dollari per ARC-D e spedizioni in programma a parire dal 20 novembre 2023. Se desiderate saperne di più o volete acquistare uno di questi dispositivi di Anbernic non dovete fare altro che seguire questo link, che vi porterà sulla pagina dedicata sul sito ufficiale.

