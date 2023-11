Volete ampliare il vostro ecosistema Samsung? Allora potreste dare uno sguardo su Amazon, visto che sono in offerta al minimo storico sia Samsung Galaxy Watch6 in versione 40 mm, sia le cuffie Galaxy Buds FE, lanciate poco più di un mese fa. Vediamo come approfittarne subito.

Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Buds FE in offerta su Amazon

Se avete già uno smartphone Samsung e volete allargarvi oltre, potreste optare per lo smartwatch Samsung Galaxy Watch6 e/o per le cuffie Galaxy Buds FE: i due prodotti funzionano anche con il collegamento ad altri dispositivi, anche se danno del loro meglio con gli smartphone dello stesso produttore.

Samsung Galaxy Watch6 è uno smartwatch Wear OS con display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,3 pollici, con risoluzione 432 x 432, e SoC Exynos W930 con CPU dual core a 1,4 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e da 16 GB di memoria interna. Mette a disposizione connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.3, NFC e GPS, oltre al sensore BioActive che utilizza un unico chip per la gestione di tre sensori. Non mancano sensore per la temperatura, accelerometro, giroscopio, barometro, sensore geomagnetico e quello per la luminosità. La batteria è da 300 mAh sul modello da 40 mm, che è quello oggetto dello sconto.

Le cuffie Samsung Galaxy Buds FE hanno debuttato a inizio ottobre 2023 insieme a Galaxy S23 FE (che ancora deve arrivare in Italia) e alla serie Galaxy Tab S9 FE. Sono cuffie true wireless con un design arricchito da una piccola aletta: offrono cancellazione attiva del rumore ANC affiancata dalla modalità Suono ambientale (utile per ascoltare anche l’ambiente circostante) e un sistema audio a driver singolo con bassi potenti e un suono ricco, ma con un occhio al prezzo finale. Il beamforming automatico personalizzato del sistema a tre microfoni, insieme alla rete neurale profonda (DNN) basata sull’intelligenza artificiale, è capace di separare la voce dal rumore di sottofondo per una migliore chiarezza nelle chiamate. Lato autonomia le cuffie promettono fino a 8,5 ore di utilizzo o fino a 30 ore sfruttando le ricariche della custodia.

Samsung Galaxy Watch6 in versione 40 mm (Bluetooth) ha fatto il suo esordio al prezzo consigliato di 319 euro, ma potete acquistarlo in offerta a 199,99 euro (a quanto pare Amazon ha deciso di “pareggiare” lo sconto di Unieuro). Le Galaxy Buds FE sono state lanciate al prezzo consigliato di 109 euro e sono disponibili in offerta su Amazon a 89,99 euro in entrambe le colorazioni (Graphite e White). In tutti i casi si tratta di prodotti venduti e spediti da Amazon con consegna rapida e inclusa. Acquistando le cuffie entro il 30 novembre 2023 potete anche ricevere in omaggio la custodia TOILETPAPER. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso. Per restare al passo con altre proposte simili, durante questo periodo di Black Friday ma non solo, potete seguirci anche attraverso il nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp.

