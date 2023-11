Il colosso cinese ha recentemente lanciato la serie Xiaomi 14 nel mercato casalingo e gli smartphone della gamma vengono forniti la nuova interfaccia HyperOS che ha sostituito la storica MIUI, tuttavia ci sono notizie deludenti per gli amanti del modding.

Alcuni rapporti online suggeriscono che Xiaomi ha impedito agli utenti di sbloccare i bootloader dei loro dispositivi con HyperOS e MIUI per un certo tempo. La restrizione è stata parzialmente rimossa per gli utenti MIUI citando la manutenzione del server, ma gli utenti HyperOS non potevano sbloccare il bootloader fino ad oggi. Ora Xiaomi ha confermato che lo sblocco del bootloader sarà inizialmente disabilitato sugli smartphone con HyperOS.

HyperOS non riceverà aggiornamenti se il dispositivo Xiaomi ha il bootloader sbloccato

La società afferma che per proteggere la sicurezza del dispositivo, evitare perdite di dati e fornire agli utenti un’esperienza utente più sicura e stabile, lo sblocco del bootloader sarà disabilitato per impostazione predefinita sui dispositivi Xiaomi con HyperOS.

Tuttavia Xiaomi aggiunge che bisognerà richiedere l’autorizzazione tramite il forum della sua comunità per sbloccare il bootloader del dispositivo.

Questo tipo di restrizioni ci sono da sempre anche per la MIUI, almeno inizialmente, ma sembra che lo sblocco del bootloader per HyperOS sia diventato più restrittivo in Cina.

Secondo quanto riferito gli utenti in Cina dovranno raggiungere il “livello cinque” sui forum dell’azienda per sbloccare il bootloader sui dispositivi HyperOS.

Inoltre le autorizzazioni di sblocco del bootloader avrebbero limiti temporali e numerici, con un massimo di tre dispositivi sbloccati all’anno.

Xiaomi ha confermato che le suddette restrizioni sono applicabili solo alla versione cinese di HyperOS e ha ribadito che gli utenti globali dovranno attendere un annuncio sul forum dell’azienda per maggiori dettagli.

L’azienda ha inoltre affermato che gli utenti MIUI con dispositivi sbloccati non riceveranno alcun aggiornamento di HyperOS.

Xiaomi ha chiarito che gli aggiornamenti di HyperOS non saranno disponibili se l’utente ha il bootloader sbloccato, indipendentemente dal fatto che utilizzi MIUI 14 o HyperOS, tuttavia la società ha affermato che l’utente riceverà gli aggiornamenti HyperOS se bloccherà nuovamente il suo dispositivo, aggiungendo che questo vale per tutti i dispositivi Xiaomi al di fuori della Cina.

