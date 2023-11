L’intelligenza artificiale negli ultimi mesi ha trovato sempre più spazio nel mondo mobile e il trend è destinato a proseguire, così come viene confermato da uno studio che mette in risalto le grandi potenzialità offerte da questa tecnologia.

Stando a quanto si apprende da tale studio, pubblicato su MedicalXpress, l’intelligenza artificiale potrebbe essere sfruttata anche per prevedere se una persona rischia di soffrire di morte cardiaca improvvisa.

L’intelligenza artificiale per scovare le malattie cardiache

Predire questo tipo di rischio è molto difficile e gli approcci adottati sino ad oggi non riescono a identificare le persone ad alto rischio, soprattutto a livello individuale.

Ebbene, i ricercatori hanno studiato un nuovo tipo di approccio, non limitato ai soliti fattori di rischio cardiovascolare ma che va a comprendere tutte le informazioni mediche disponibili nelle cartelle cliniche elettroniche.

Il gruppo di ricerca ha analizzato con l’intelligenza artificiale le informazioni mediche provenienti da registri e database di Parigi e Seattle per 25.000 persone morte per arresto cardiaco improvviso e 70.000 persone della popolazione generale, con i dati dei due gruppi abbinati per età, sesso e zona di residenza.

Questa enome mole di dati (oltre 1 milione di diagnosi ospedaliere e 10 milioni di prescrizioni di farmaci) è stata recuperata dalle cartelle cliniche fino a 10 anni prima di ogni decesso e i modelli di IA, attraverso l’analisi delle informazioni, hanno consentito ai ricercatori di realizzare quasi 25.000 equazioni con fattori di salute personalizzati, in modo da poterle usare per identificare le persone ad altissimo rischio di morte cardiaca improvvisa.

Inoltre, per ciascuno degli individui coinvolti in questo studio è stato sviluppato un profilo di rischio personalizzato.

L’analisi dei dati con l’intelligenza artificiale è stata in grado di identificare le persone che avevano più del 90% di rischio di morire improvvisamente, stupendo persino gli stessi ricercatori per il livello di precisione raggiunto.

Questo studio rappresenta senza dubbio un primo importante passo nella direzione giusta ma per sfruttare un sistema così complesso è necessario anche il supporto degli strumenti adeguati e in tal senso un grande aiuto potrebbe essere fornito dalle prossime generazioni di smartwatch e smartband, dotate di processori più potenti (e capaci di supportare funzionalità più evolute) e di sensori sempre più precisi.

In sostanza, le applicazioni mediche dei dispositivi indossabili nei prossimi anni potrebbero divenire sempre più affidabili e capaci di salvare davvero la vita degli utenti.