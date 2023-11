Il periodo dello shopping per eccellenza sta ormai arrivando, con le prossime settimane che vedranno spuntare le tantissime offerte del Black Friday e che vedranno gli utenti alle prese con le spese natalizie. Proprio per questo Google ha pensato ad alcuni miglioramenti per lo shopping tra la Ricerca in sé e il browser Google Chrome. Nel frattempo la casa di Mountain View ci tiene a farci sapere come ha contribuito ad accelerare il web grazie a Core Web Vitals. Procediamo però con ordine.

Ricerca Google e Chrome migliorano per la stagione dello shopping

8 acquirenti su 10 affermano che per le festività è importante trovare un buon affare sui regali natalizi, e più della metà prevede di confrontare i vari prezzi online per assicurarsi il miglior affare possibile. Grazie allo Shopping Graph di Google, gli utenti hanno a disposizione un set di dati completo sui prodotti e tutte le informazioni di cui hanno bisogno per gli acquisti, e da quest’anno gli acquirenti avranno accesso a un numero doppio di offerte rispetto all’anno scorso.

Google sta introducendo nuovi modi per aiutare gli utenti ad acquistare ai migliori prezzi: le pagine delle offerte ora organizzano milioni di promozioni da parte di migliaia di rivenditori e di marchi, tutte in un unico posto, e le nuove funzionalità pensate per Ricerca Google e Google Chrome aiuteranno a tenere i prezzi maggiormente sotto controllo.

Secondo un sondaggio Google/Ipsos, il 23% sostiene di procrastinare lo scambio dei regali natalizi perché risulta difficoltoso trovare buoni affari. Proprio per questo, Google lancia oggi novità all’interno della sezione dedicata alle offerte che aiutano a trovare i prodotti che fanno al caso nostro. Nella pagina delle offerte è ora possibile trovare promozioni e sconti riguardanti le principali categorie, come elettronica, abbigliamento, giocattoli e bellezza. Come sempre, cliccando sul prodotto si possono avere maggiori informazioni oppure si va a visitare il sito del rivenditore. Sembra che per il momento la funzione sia disponibile solo negli Stati Uniti, ma immaginiamo che possa essere distribuita presto a livello globale. Cercando “Shop Deals” si ha accesso alla nuova pagina delle offerte, ma si possono anche cercare prodotti specifici.

Abbiamo già adocchiato un prodotto specifico, ma non sappiamo se quello di fronte a noi è il prezzo migliore? Google Chrome può cercare in modo proattivo dei codici sconto per aiutarci a risparmiare il più possibile. Da oggi, aprendo una nuova scheda su Chrome in versione desktop, si potranno avere i prodotti visualizzati di recente sui siti di shopping all’interno della scheda “Riprendi navigazione”, con l’eventuale indicazione di promozioni. Inoltre, visitando la pagina di un prodotto su un sito di shopping, si può premere sull’icona dedicata presente nella barra degli indirizzi del browser per visualizzare i coupon eventualmente proposti dal sito. I rivenditori possono gestire la posizione in cui le loro offerte vengono visualizzate nelle impostazioni corrispondenti.

Sempre secondo i sondaggi, più di un quarto delle persone sostiene di ritardare gli acquisti per paura di trovare in seguito lo stesso prodotto a un prezzo inferiore. Per cercare di risolvere la questione, Chrome propone le nuove funzionalità di approfondimento dei prezzi. Con queste ultime gli utenti possono visualizzare un’etichetta dedicata nella barra degli indirizzi di Chrome: cliccandoci sopra si può aprire una sezione laterale che mostra il range di prezzo di quello specifico prodotto, un grafico con lo storico dei prezzi e uno switch per salvare e tracciare, in modo da ricevere email con i cali di prezzo.

In Ricerca Google e Chrome è disponibile anche l’icona della campanella per funzionalità simili: basta cliccarla per ricevere email e notifiche push riguardanti cali di prezzo proposti dai vari rivenditori sparsi per il web. I prodotti possono essere aggiunti ai segnalibri in una nuova cartella dedicata su Chrome in versione desktop.

Come Google ha migliorato le pagine web con Core Web Visuals

Restiamo su Google perché in queste ore la casa di Mountain View ha descritto più nel dettaglio quanto Core Web Vitals (CWV) abbia migliorato la velocità delle pagine web. Google ha annunciato Core Web Vitals nel 2020: per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un insieme di metriche che misurano l’esperienza utente reale relativamente a prestazioni di caricamento, interattività e stabilità visiva della pagina.

Google consiglia sempre ai proprietari di siti di avere buone metriche per usufruire al meglio della Ricerca e garantire una migliore esperienza utente generale. Big G afferma di aver “esaminato milioni di pagine per definire uno standard pubblico per una pagina web veloce e facile da utilizzare” con tre parametri:

LCP (Largest Contentful Paint): consente di misurare le prestazioni di caricamento; misura la velocità di caricamento percepita e segnala il punto nella sequenza di caricamento della pagina nel quale è probabile che il contenuto principale della pagina stessa sia stato caricato; viene considerato buono un punteggio LCP inferiore a 2,5 secondi.

(Largest Contentful Paint): consente di misurare le prestazioni di caricamento; misura la velocità di caricamento percepita e segnala il punto nella sequenza di caricamento della pagina nel quale è probabile che il contenuto principale della pagina stessa sia stato caricato; viene considerato buono un punteggio LCP inferiore a 2,5 secondi. FID (First Input Delay): consente di misurare l’interattività; misura la reattività e quantifica l’esperienza che gli utenti provano quando interagiscono per la prima volta con la pagina; viene consigliato un valore FID inferiore a 100 millisecondi. Presto sarà sostituito da INP (Interaction to Next Paint).

(First Input Delay): consente di misurare l’interattività; misura la reattività e quantifica l’esperienza che gli utenti provano quando interagiscono per la prima volta con la pagina; viene consigliato un valore FID inferiore a 100 millisecondi. Presto sarà sostituito da INP (Interaction to Next Paint). CLS (Cumulative Layout Shift): consente di misurare la stabilità visiva e quantifica lo spostamento inaspettato del layout del contenuto visibile della pagina; per una buona esperienza utente, viene consigliato un punteggio CLS inferiore a 0,1.

L’introduzione delle metriche, sostiene Google, è stata rivoluzionaria in quanto ha permesso di misurare quando l’utente vede effettivamente il contenuto. Grazie a tutto questo, il caricamento medio delle pagine in Chrome è ora più veloce di 166 ms: secondo Big G gli utenti hanno risparmiato più di 10.000 anni di attesa per il caricamento di pagine web e oltre 1200 anni nell’attesa che le pagine web rispondano all’input. Al momento, più del 40% dei siti sono passati a Core Web Vitals.

Google ha inoltre evidenziato alcuni modi in cui ha ottimizzato le prestazioni:

back/forward cache (bfcache), progettata per migliorare l’esperienza di navigazione istantanea avanti e indietro;

prerendering, che fa caricare istantaneamente le pagine visualizzandole prima che l’utente le visiti effettivamente

caricamento delle immagini ad alta priorità: il caricamento delle immagini aveva la stessa priorità o una priorità inferiore rispetto al rendering. Un esperimento ha dimostrato che tra un’attività di caricamento dell’immagine e un’attività di rendering, scegliere prima l’attività di caricamento dell’immagine può impedire lo spostamento del layout di un fotogramma intermedio che non contiene l’immagine e migliora anche l’LCP.

Per maggiori dettagli su Core Web Vitals e sui miglioramenti che hanno portato in questi ultimi tempi potete seguire questo link.

