In attesa del Black Friday, le cui offerte inizieranno tra un paio di settimane, gli appassionati di shopping possono riscaldarsi con il Single’s Day, la festa dedicata ai single nata nei Paesi asiatici e arrivata negli ultimi anni anche sui mercati occidentali, con promozioni particolarmente allettanti.

Anche Godeal24, compagnia che abbiamo imparato a conoscere per la qualità delle sue offerte legate alle chiavi di attivazione software, ha lanciato una nuova promozione particolarmente interessante che ancora una volta permette di ottenere risparmi particolarmente significativi.

Shopping Festival

Ancora una volta troviamo promozioni speciali legate a Windows 10 e Windows 11, le licenze più richieste da chi deve aggiornare un computer già esistente o da chi invece ha appena assemblato una nuova build e deve partire da zero. Non mancano ovviamente le offerte per Microsoft Office, sia nella nuova versione 2021 sia per le versioni precedenti, più economiche ma altrettanto complete.

E per chi cerca un ulteriore risparmio è possibile acquistare bundle che includono sia Windows che Office, o più licenze dello stesso software, una soluzione ideale per ridurre i costi e condividerli con amici e familiari. Il tutto con la certezza di acquistare una chiave originale al 100%, senza il rischio di scaricare versioni infette dal web. Al momento dell’acquisto infatti riceverete un link per scaricare il software dal sito del produttore, così da essere assolutamente sicuri.

Con una chiave originale potrete quindi attivare il software e ricevere gli aggiornamenti di sicurezza così come quelli destinati ad aggiungere nuove funzionalità, per tutto il periodo di supporto offerto dal produttore. Godeal24, dal canto suo, offre un servizio di supporto tecnico, raggiungibile a questo indirizzo email, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a cui rivolgersi per qualsiasi tipo di problema dovesse presentarsi.

Se cercate un bundle che includa sia una chiave di attivazione per Windows che una di attivazione per Office, potete utilizzare il codice sconto SGO62 per ottenere un ulteriore sconto del 62% rispetto al prezzo originale, ottenendo quindi l’importo riportato qui sotto:

Con il coupon SGO50 invece lo sconto è del 50% e riguarda alcune versioni particolari di Windows così come alcune applicazioni che non sono inserite nei classici pacchetti Office:

Godeal24 non si limita però a rivedere chiavi di attivazione per prodotti Microsoft, come potete vedere dalla pagina dedicata all’evento, ma anche strumenti per mantenere sempre in perfetta efficienza il vostro computer:

Se lavorate per una grande compagnia, e avete la necessità di acquistare grandi quantità di licenze, non scordate di controllare la pagina dedicata al Business Wholesale, con numerose offerte tra cui scegliere. Per tutti gli acquisti è disponibile PayPal come opzione di pagamento, così da mettervi al riparo da qualsiasi rischio.

Va detto che su TrustPilot il 98% dei giudizi lasciati dagli acquirenti è particolarmente positivo, quindi potete acquistare con la massima tranquillità su Godeal24.

Informazione Pubblicitaria