Il team di sviluppatori di Google non è impegnato soltanto in un costante lavoro di introduzione di nuove funzionalità nelle applicazioni del colosso di Mountain View ma pure in una continua modifica degli elementi dell’interfaccia utente, in modo da poter offrire un’esperienza non solo più piacevole ma anche moderna.

L’ultimo servizio del colosso statunitense ad avere ricevuto “attenzioni grafiche” dagli sviluppatori è Google Pay, la soluzione di Google studiata per consentire agli utenti di effettuare pagamenti in mobilità.

Come cambia l’aspetto grafico di Google Pay

Sia nell’applicazione Android di Google Pay che su Google Chrome è stata implementata nelle scorse ore una riprogettazione Material 3 per i fogli inferiori (per la versione Web del servizio la novità in questione sarà introdotta ad inizio 2024).

Ecco la nuova interfaccia nella versione Android (a sinistra) e in quella di Google Chrome (a destra):

Per quanto riguarda il client Web, il team di Google ha apportato delle modifiche all’esperienza utente, in modo da renderla uguale a quella offerta dall’app Android e ha dato alla finestra del gestore dei pagamenti un aspetto più minimal.

Il team di Google precisa che le aziende non devono fare nulla per beneficiare delle modifiche apportate a Google Pay, in quanto sono già state implementate per la maggior parte degli utenti (in tanti stanno già usufruendo della nuova esperienza e altri lo faranno molto presto).

Ricordiamo che di recente il team di Google Pay ha rinnovato l’interfaccia per tutti e ha provato a rendere più semplice la procedura per effettuare i pagamenti.

In Italia l’app Google Pay per Android non è più disponibile da un po’ di tempo, sostituita da Google Wallet, che può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

