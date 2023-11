La connettività 5G rappresenta quello che può essere considerato il campo sul quale gli operatori telefonici si daranno battaglia nel corso dei prossimi anni e, pertanto, è normale che i principali operatori stiano via via rafforzando le rispettive infrastrutture e ciò ovviamente riguarda anche Fastweb.

Ricordiamo che per sfruttare la rete 5G di Fastweb non è sufficiente avere uno smartphone che supporti tale tecnologia ma sono necessari anche la disponibilità di un’offerta compatibile, l’effettiva copertura della rete nella località in cui ci si trova e che il device usato sia stato certificato dall’operatore.

Con riferimento a tale specifico ultimo punto, nelle scorse ore sul sito Fastweb sono stati aggiunti alcuni nuovi smartphone che ufficialmente supportano la rete 5G di questo operatore (in grado di garantire velocità fino a 1,6 Gbps in download e 150 Mbps in upload).

I nuovi smartphone supportati dal 5G di Fastweb

In particolare, Fastweb ha ufficialmente aggiunto tra i device supportati i seguenti quattro smartphone:

Questi sono i vari modelli supportati dalla rete 5G di Fastweb:

Samsung – Galaxy A13, Galaxy A14 5G, Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A52s, Galaxy A90 5G, Galaxy M11, Galaxy M23 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21 FE, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy ZFlip 5G, Galaxy ZFold 2 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab S7+ 5G, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra

Google – Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro

– Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro OPPO – Reno6 Pro 5G, Reno6 5G, Reno 4 Pro 5G, Reno 4 5G, Reno 4 Z 5G, Find X2 lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Pro, Find X3 Neo, Find X3 Lite, Find X5 Pro, Find X5, Find X5 Lite, A54 5G, A73 5G, A74 5G, A94 5G

– Reno6 Pro 5G, Reno6 5G, Reno 4 Pro 5G, Reno 4 5G, Reno 4 Z 5G, Find X2 lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Pro, Find X3 Neo, Find X3 Lite, Find X5 Pro, Find X5, Find X5 Lite, A54 5G, A73 5G, A74 5G, A94 5G Xiaomi – Mi 10 T Pro 5G, Mi 10 T 5G, Mi 10 T Lite 5G, Mi 10 5G, Mi 10 Pro 5G, Mi 10 lite 5G, Mi 11 5G, Mi 11T, Mi 11T Pro, Mi 11i, Mi 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE, 12 Pro, 12, 12X, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11 Pro 5G

– Mi 10 T Pro 5G, Mi 10 T 5G, Mi 10 T Lite 5G, Mi 10 5G, Mi 10 Pro 5G, Mi 10 lite 5G, Mi 11 5G, Mi 11T, Mi 11T Pro, Mi 11i, Mi 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE, 12 Pro, 12, 12X, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11 Pro 5G Huawei – P40 Pro+ 5G, P40 Pro 5G, P40 5G, P40 Lite 5G, Mate 20 X 5G, Mate Xs, Mate 40 Pro

– P40 Pro+ 5G, P40 Pro 5G, P40 5G, P40 Lite 5G, Mate 20 X 5G, Mate Xs, Mate 40 Pro HONOR – X6a, X5 Plus

– X6a, X5 Plus ZTE – Axon 11 5G, Blade V50 Design 5G

– Axon 11 5G, Blade V50 Design 5G Motorola – moto g 5G, moto g 5G plus, moto g50, moto g51 5G, moto g62 5G, moto g71 5G, moto g100, moto g200 5G, edge, edge+, edge20, edge20 pro, edge20 lite, razr 5G

– moto g 5G, moto g 5G plus, moto g50, moto g51 5G, moto g62 5G, moto g71 5G, moto g100, moto g200 5G, edge, edge+, edge20, edge20 pro, edge20 lite, razr 5G Realme – X50 5G, X50 Pro 5G, 8 5G, GT Master

– X50 5G, X50 Pro 5G, 8 5G, GT Master ViVo – Y55 5G

– Y55 5G Apple – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone SE (2022), iPad* (10a generazione), iPad Air 5*, iPad Mini 6*, iPad Pro* (3a generazione), iPad Pro* (4a generazione), iPad Pro* (5a generazione)

Per ulteriori informazioni sulla rete 5G di Fastweb vi rimandiamo al sito ufficiale.

