Samsung ha da poco presentato un nuovo sensore di immagine ISOCELL GNK che amplierà le capacità di acquisizione di foto e video di molti smartphone Samsung e anche di dispositivi di altri marchi, dato che l’azienda sudcoreana è uno dei principali fornitori di sensori di immagine sul mercato.

L’ISOCELL GNK da 50 megapixel mantiene la stessa dimensione da 1/1,3 di pollice del predecessore ISOCELL GN1 e la stessa dimensione dei pixel di 1,2 micron, tuttavia Samsung ha apportato notevoli miglioramenti altrove.

Il sensore Samsung ISOCELL GNK introduce importanti aggiornamenti

Il nuovo sensore ISOCELL GNK da 50 MP è in grado di produrre immagini con una gamma dinamica fino a 120 dB. Questo è possibile grazie a tre diverse modalità ISO che migliorano la gamma dinamica riducendo al contempo gli artefatti da movimento.

L’autofocus Dual Pixel Pro è in grado di mettere a fuoco rapidamente gli oggetti in movimento ogni volta che si trovano nell’inquadratura, inoltre il sensore è capace di acquisire immagini RAW a 14 bit per ottenere colori più vivaci.

La registrazione video arriva alla risoluzione 8K con 30 fotogrammi al secondo senza grandi perdite nel campo visivo, in più c’è l’autofocus anche per i video, oltre al supporto per i video HDR in modalità FHD con frame rate fino a 240 FPS.

Samsung non ha ancora confermato quali smartphone adotteranno il sensore ISOCELL GNK, ma probabilmente debutterà nel 2024.

