Uno degli smartphone Android più interessanti lanciati negli ultimi mesi è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto da urlo: stiamo parlando di Motorola Edge 40, un prodotto di fascia medio-alta presentato lo scorso maggio e disponibile in queste ore sul sito a quasi metà prezzo. Vediamo come approfittarne subito.

Motorola Edge 40 in super offerta su Amazon

La gamma Edge 40 di Motorola è composta da tre modelli, due dei quali sono stati lanciati insieme: Motorola Edge 40 ed Edge 40 Pro hanno debuttato a fine primavera, e sono stati seguiti da Motorola Edge 40 Neo, proposto più di recente. Il primo di questo trio Android è disponibile in offerta su Amazon con un generoso sconto, e può costituire la scelta giusta se state cercando un nuovo smartphone dalla scheda tecnica moderna e non volete spendere un capitale.

Motorola Edge 40 mette a disposizione uno schermo pOLED 20:9 da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz, e ha un cuore MediaTek: a bordo c’è infatti il SoC Dimensity 8020, supportato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1. A livello fotografico la casa alata ha integrato in tutto tre sensori: sul retro trova spazio la doppia fotocamera con sensore principale Quad Pixel da 50 MP con OIS e PDAF e sensore ultra-grandangolare e Macro Vision da 13 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera Quad Pixel da 32 MP con obiettivo integrato tramite un piccolo foro nello schermo.

Lato connettività abbiamo 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C, e non mancano doppi altoparlanti con Dolby Atmos e certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 4400 mAh e supporta la ricarica rapida cablata TurboPower da 68 W e la ricarica wireless da 15 W. Qui potete consultare la scheda tecnica completa.

Lo smartphone ha debuttato con Android 13 e la My UX, arricchita da funzionalità come Ready For, per collegare lo smartphone senza fili a un PC o a una TV (con mirroring) per sfruttare la potenza del dispositivo su uno schermo più grande. Per la sicurezza sono integrati ThinkShield e Moto Secure App.

Motorola Edge 40 è stato lanciato in Italia lo scorso maggio al prezzo consigliato di 599,90 euro, ma in queste ore potete acquistarlo in offerta su Amazon a quasi metà prezzo. Vi bastano 319 euro per portarlo a casa nella colorazione Eclipse Black con cover inclusa (venduto e spedito da Amazon con consegna rapida). Se siete interessati potete seguire il link qui in basso per procedere:

Acquista Motorola Edge 40 in offerta su Amazon

