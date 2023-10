Solo qualche settimana fa Motorola ha presentato il successore, ma se volete spendere meno potete ancora optare per lui: stiamo parlando di Motorola Edge 30 Neo, attualmente in offerta su Amazon a un buon prezzo sia nella versione da 8-128 GB sia in quella più capiente da 8-256 GB. Vediamo come approfittarne subito.

Motorola Edge 30 Neo in offerta su Amazon

Motorola Edge 30 Neo è uno smartphone di fascia media presentato e lanciato dalla casa alata un annetto fa in compagnia dei fratelli Motorola Edge 30 Fusion e Motorola Edge 30 Ultra, che partono da prezzi di listino decisamente più consistenti (679 e 999 euro, rispettivamente). Il dispositivo realizzato in partnership con Pantone è in offerta nelle colorazioni Black Onyx e Ice Palace, ed è un prodotto che potrebbe fare al caso vostro se state cercando qualcosa di non troppo ingombrante.

Lo smartphone dispone di un display pOLED 20:9 da 6,28 pollici, con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte digitali integrato, e del SoC Qualcomm Snapdragon 695 a 6 nm, supportato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna. Non mancano connettività 5G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, porta USB Type-C (3.1) e certificazione IP52. Il comparto fotografico è composto da due sensori posteriori (principale grandangolare da 64 MP con OIS e ultra-grandangolare + macro da 13 MP con 120° di FoV) e da una fotocamera anteriore da 32 MP. La batteria è da 4020 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida TurboPower cablata da 68 W e con quella wireless da 5 W. Qui per tutte le specifiche tecniche.

Motorola Edge 30 Neo ha debuttato al prezzo consigliato di partenza di 429 euro, ma in queste ore potete acquistarlo in offerta su Amazon a cifre più intriganti: potete portarvi a casa la versione 8-128 GB Black Onyx a 236,99 euro, oppure la versione 8-256 GB Ice Palace a 249,90 euro. Se siete interessati potete procedere seguendo uno dei link qui in basso:

Acquista Motorola Edge 30 Neo 8-128 GB in offerta

Acquista Motorola Edge 30 Neo 8-256 GB in offerta

