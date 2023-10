Come spesso accade gli operatori telefonici sono costantemente impegnati nell’aggiornamento delle liste dei dispositivi compatibili con il servizio VoLTE, che permette agli utenti di effettuare chiamate sfruttando la connessione 4G, evitando non solo il passaggio alle reti di generazione inferiore, ma beneficiando al contempo di una qualità audio superiore che consente anche di continuare la navigazione web durante la telefonata.

Oggi è il turno di Very Mobile e WINDTRE che, nelle ultime ore, hanno provveduto ad aggiornare le liste di compatibilità presenti sui relativi siti ufficiali, andando ad aggiungere diversi smartphone a quelli già compatibili con il servizio in questione.

Come anticipato, i due operatori telefonici menzionati in apertura si sono premurati ancora una volta di aggiornare le liste di compatibilità relative al servizio VoLTE (Voice Over LTE), andando ad aggiungere ciascuno diversi smartphone a quelli già compatibili; per quanto riguarda Very Mobile l’operatore ha aggiunto i seguenti smartphone alla sua lista: Realme 11 Pro 5G e C53, Xiaomi 13T e 13T Pro, TCL 40 NXTPAPER, 40 NXTPAPER 5G e 40 SE, Oppo A15, A38, A58, A98 5G, Reno10 5G e Reno10 Pro, ZTE Blade V50 Design 5G, Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5, Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, Apple iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, Motorola Moto g14 e Moto g54 5G.

Grazie agli smartphone recentemente introdotti, l’attuale lista dei dispositivi compatibili con il servizio VoLTE pubblicata sul sito ufficiale dell’operatore annovera tra le sue fila i dispositivi di svariati produttori, che vi riportiamo di seguito:

Alcatel

• 1B (2022)

Apple

• iPhone 15 (A3090)

• iPhone 15 (A2846)

• iPhone 15 (A3089)

• iPhone 15 (A3092)

• iPhone 15 Plus (A3094)

• iPhone 15 Plus (A2847)

• iPhone 15 Plus (A3093)

• iPhone 15 Plus (A3096)

• iPhone 15 Pro (A3102)

• iPhone 15 Pro (A2848)

• iPhone 15 Pro (A3101)

• iPhone 15 Pro (A3104)

• iPhone 15 Pro Max (A3106)

• iPhone 15 Pro Max (A2849)

• iPhone 15 Pro Max (A3105)

• iPhone 15 Pro Max (A3108)

• iPhone 11 (A2111)

• iPhone 11 (A2221)

• iPhone 11 (A2222)

• iPhone 11 (A2223)

• iPhone 11 Pro (A2160)

• iPhone 11 Pro (A2215)

• iPhone 11 Pro (A2216)

• iPhone 11 Pro (A2217)

• iPhone 11 Pro Max (A2161)

• iPhone 11 Pro Max (A2218)

• iPhone 11 Pro Max (A2219)

• iPhone 11 Pro Max (A2220)

• iPhone 12 (A2172)

• iPhone 12 (A2402)

• iPhone 12 (A2403)

• iPhone 12 (A2404)

• iPhone 12 mini (A2176)

• iPhone 12 mini (A2398)

• iPhone 12 mini (A2399)

• iPhone 12 mini (A2400)

• iPhone 12 Pro (A2341)

• iPhone 12 Pro (A2406)

• iPhone 12 Pro (A2407)

• iPhone 12 Pro (A2408)

• iPhone 12 Pro Max (A2342)

• iPhone 12 Pro Max (A2410)

• iPhone 12 Pro Max (A2411)

• iPhone 12 Pro Max (A2412)

• iPhone 13 (A2482)

• iPhone 13 (A2631)

• iPhone 13 (A2633)

• iPhone 13 (A2634)

• iPhone 13 (A2635)

• iPhone 13 mini (A2481)

• iPhone 13 mini (A2626)

• iPhone 13 mini (A2628)

• iPhone 13 mini (A2629)

• iPhone 13 mini (A2630)

• iPhone 13 Pro (A2483)

• iPhone 13 Pro (A2636)

• iPhone 13 Pro (A2638)

• iPhone 13 Pro (A2639)

• iPhone 13 Pro (A2640)

• iPhone 13 Pro Max (A2484)

• iPhone 13 Pro Max (A2641)

• iPhone 13 Pro Max (A2643)

• iPhone 13 Pro Max (A2644)

• iPhone 13 Pro Max (A2645)

• iPhone 14 (A2649)

• iPhone 14 (A2881)

• iPhone 14 (A2882)

• iPhone 14 (A2883)

• iPhone 14 (A2884)

• iPhone 14 Plus (A2632)

• iPhone 14 Plus (A2885)

• iPhone 14 Plus (A2886)

• iPhone 14 Plus (A2887)

• iPhone 14 Plus (A2888)

• iPhone 14 Pro (A2650)

• iPhone 14 Pro (A2889)

• iPhone 14 Pro (A2890)

• iPhone 14 Pro (A2891)

• iPhone 14 Pro (A2892)

• iPhone 14 Pro Max (A2651)

• iPhone 14 Pro Max (A2893)

• iPhone 14 Pro Max (A2894)

• iPhone 14 Pro Max (A2895)

• iPhone 14 Pro Max (A2896)

• iPhone 6S (A1633)

• iPhone 6S (A1688)

• iPhone 6S (A1691)

• iPhone 6S (A1700)

• iPhone 6S Plus (A1634)

• iPhone 6S Plus (A1687)

• iPhone 6S Plus (A1690)

• iPhone 6S Plus (A1699)

• iPhone 7 (A1660)

• iPhone 7 (A1778)

• iPhone 7 (A1779)

• iPhone 7 (A1780)

• iPhone 7 (A1853)

• iPhone 7 (A1866)

• iPhone 7 Plus (A1661)

• iPhone 7 Plus (A1784)

• iPhone 7 Plus (A1785)

• iPhone 7 Plus (A1786)

• iPhone 7 Plus (A1854)

• iPhone 7 Plus (A1867)

• iPhone 8 (A1863)

• iPhone 8 (A1905)

• iPhone 8 (A1906)

• iPhone 8 (A1907)

• iPhone 8 Plus (A1864)

• iPhone 8 Plus (A1897)

• iPhone 8 Plus (A1898)

• iPhone 8 Plus (A1899)

• iPhone SE (A1662)

• iPhone SE (A1723)

• iPhone SE (A1724)

• iPhone SE 2020 (A2275)

• iPhone SE 2020 (A2296)

• iPhone SE 2020 (A2297)

• iPhone SE 2020 (A2298)

• iPhone SE 3rd edition (A2595)

• iPhone SE 3rd edition (A2782)

• iPhone SE 3rd edition (A2783)

• iPhone SE 3rd edition (A2784)

• iPhone SE 3rd edition (A2785)

• iPhone X (A1865)

• iPhone X (A1901)

• iPhone X (A1902)

• iPhone X (A1903)

• iPhone XR (A1984)

• iPhone XR (A2105)

• iPhone XR (A2106)

• iPhone XR (A2107)

• iPhone XR (A2108)

• iPhone XS (A1920)

• iPhone XS (A2097)

• iPhone XS (A2098)

• iPhone XS (A2099)

• iPhone XS (A2100)

• iPhone XS MAX (A1921)

• iPhone XS MAX (A2101)

• iPhone XS MAX (A2102)

• iPhone XS MAX (A2103)

• iPhone XS MAX (A2104)

Asus

• ROG Phone (ZS600KL)

• ROG Phone 2 (ZS660KL)

• ROG Phone 2 Elite (ZS660KL)

• ROG Phone 2 Ultimate (ZS660KL)

• ROG Phone 3 (ZS661KS)

• ROG Phone 5 (ZS673KS)

• ROG Phone 5 Ultimate (ZS673KS)

• ZenFone 5 (ZE620KL)

• ZenFone 5Z (ZS620KL)

• Zenfone 6 (ZS630KL)

• Zenfone 6 Pro (ZS630KL)

• ZenFone 7 5G (ZS670KS)

• ZenFone 7 Pro 5G (ZS672KS)

• Zenfone 8 (ZS590KS)

• Zenfone 8 Flip (ZS672KS)

Honor

• 50 5G (NTH-NX9)

• 50 Lite (NTN-LX1)

• 70 (FNE-NX9)

• Magic4 Lite 5G (ANY-NX1)

• Magic4 Pro 5G (LGE-NX9)

• Magic5 Lite 5G (RMO-N21)

• X6 (VNE-LX1)

• X7 (CMA-LX1)

• X8 (TFY-LX1)

• X8 5G (VNE-N41)

Huawei

• Mate 10 Pro (BLA-L09)

• Mate 10 Pro (BLA-L29)

• Mate 20 Lite (SNE-LX1)

• MATE 40 Pro (NOH-NX9)

• Nova 9 (NAM-LX9)

• Nova 9 SE (JLN-LX1)

• P Smart 2019 (POT-LX1)

• P Smart 2021 (PPA-LX2)

• P smart Z (STK-LX1)

• P20 (EML-L09)

• P20 Lite (ANE-LX1)

• P20 Pro (CLT-L09)

• P30 (ELE-L29)

• P30 lite (MAR-LX1A)

• P30 lite (MAR-LX2B) new edition

• P30 lite (MAR-LX3B)

• P30 Pro (VOG-L29)

• P40 5G (ANA-NX9)

• P40 Lite (JNY-LX1)

• P40 Pro 5G (ELS-NX9)

• P40 Pro+ 5G (ELS-N39)

Motorola

• moto g14 (XT2341-3)

• moto g54 5G (XT2343-2)

• edge 20 (XT2143-1)

• edge 20 Lite (XT2139-2)

• edge 30 Neo (XT2245-1)

• edge 5G (XT2063-3)

• edge Plus 5G (XT2061-3)

• moto e32 (XT2227-2)

• moto e6s 2020 (XT2053-1)

• moto e6s 2020 (XT2053-6)

• moto e7 (XT2095-2)

• moto e7 Plus (XT2081-2)

• moto e7 power (XT2097-2)

• moto e7 power (XT2097-6)

• moto e7i power (XT2097-13)

• moto g 5G (XT2113-3)

• moto g 5G Plus (XT2075-3)

• moto g Power (XT2041-1)

• moto g Power (XT2041-3)

• moto g pro (XT2043-7)

• moto g10 (XT2127-2)

• moto g13 (XT2331-2)

• moto g20 (XT2128-2)

• moto g22 (XT2231-2)

• moto g30 (XT2129-2)

• moto g40 (XT2133-2)

• moto g50 (XT2137-1)

• moto g53 5G (XT2335-2)

• moto g100

• moto g8 (XT2045-2)

• moto g8 Plus (XT2019-1)

• moto g8 Power Lite (XT2055-1)

• moto g9 Play (XT2083-3)

• moto g9 plus (XT2087-2)

• moto g9 power (XT2091-3)

• one vision (XT1970-3)

• one zoom (XT2010-1)

• razr 5G (XT2071-4)

• razr 5G 2022 (XT2251-1)

Nokia

• G11 (TA-1401)

• G21 (TA-1418)

Nothing

• Phone (1)

OnePlus

• Nord 2T 5G (CPH2399)

OPPO

• Reno10 Pro (CPH2525)

• Reno10 5G (CPH2531)

• A98 5G (CPH2529)

• A15 (CPH2185)

• A58 (CPH2577)

• A38 (CPH2579)

• A16s (CPH2271)

• A17 (CPH2477)

• A31 (CPH2015)

• A5 2020 (CPH1943)

• A53 (CPH2127)

• A53s (CPH2135)

• A54 5G (CPH2195)

• A54s (CPH2273)

• A57 (CPH2387)

• A57s (CPH2385)

• A72 (CPH2067)

• A73 5G (CPH2161)

• A77 5G (CPH2339)

• A9 2020 (CPH1941)

• A91 (CPH2021)

• A92 (CPH2059)

• A94 5G (CPH2211)

• F19 (CPH2219)

• Find X2 Lite 5G (CPH2005)

• Find X2 Neo 5G (CPH2009)

• Find X3 Lite (CPH2145)

• Find X3 Neo 5G (CPH2207)

• Find X3 Pro (CPH2173)

• Find X5 (CPH2307)

• Find X5 Lite (CPH2371)

• Find X5 Pro (CPH2305)

• Reno4 (CPH2091)

• Reno4 Pro 5G (CPH2089)

• Reno4 Z 5G (CPH2065)

• Reno6 (CPH2251)

• Reno6 Pro (CPH2247)

• Reno8 5G (CPH2359)

• Reno8 Lite 5G (CPH2343)

• Reno8 Pro 5G (CPH2357)

• RX17 Neo (CPH1893)

Realme

• 11Pro 5G (RMX3771)

• C53 (RMX3760)

• C25Y (RMX3289)

Samsung

• Galaxy Z Flip5 (F731B)

• Galaxy Z Fold5 (F946B/DS))

• Galaxy A02s (A025G/DSN)

• Galaxy A03 (A035G/DSN)

• Galaxy A03s (A037G)

• Galaxy A04s (A047F/DSN)

• Galaxy A10 (A105FN/DS)

• Galaxy A10s (A107F/DS)

• Galaxy A12 (A125F/DSN)

• Galaxy A12 (A127F/DSN)

• Galaxy A13 (A135F/DSN)

• Galaxy A13 4G NE (A137F/DSN)

• Galaxy A13 5G (A136B/DSN)

• Galaxy A20e (A202F/DS)

• Galaxy A20s (A207F/DS)

• Galaxy A21s (A217F/DS)

• Galaxy A21s A217F/DSN

• Galaxy A22 (A225F/DS)

• Galaxy A22 5G (A226B/DSN)

• Galaxy A22 (A225F/DSN)

• Galaxy A23 5G A236B/DSN

• Galaxy A30s (A307FN/DS)

• Galaxy A31 (A315G/DS)

• Galaxy A32 5G (A326B/DS)

• Galaxy A32 (A325F/DS)

• Galaxy A33 5G (A336B/DS)

• Galaxy A33 5G (A336B/DSN)

• Galaxy A34 5G (A346B/DSN)

• Galaxy A40 (A405FN/DS)

• Galaxy A41 (A415F/DSM)

• Galaxy A41 (A415F/DSN)

• Galaxy A42 5G (A426B/DS)

• Galaxy A5 (2017) Duos (A520F/DS)

• Galaxy A50 (A505FN/DS)

• Galaxy A51 (A515F/DS)

• Galaxy A51 5G (A516B/DS)

• Galaxy A51 (A515F/DSN)

• Galaxy A52 4G (A525F/DS)

• Galaxy A52 5G (A526B/DS)

• Galaxy A52s 5G (A528B/DS)

• Galaxy A53 5G (A536B/DS)

• Galaxy A6 (A600FN)

• Galaxy A6 Duos (A600FN/DS)

• Galaxy A6+ (A605FN)

• Galaxy A6+ Duos (A605FN/DS)

• Galaxy A7 2018 DUOS (A750FN/DS)

• Galaxy A70 (A705FN/DS)

• Galaxy A71 (A715F/DS)

• Galaxy A72 (A725F/DS)

• Galaxy A8 2018 (A530F/DS)

• Galaxy A8 2018 (A530F)

• Galaxy A80 (A805F/DS)

• Galaxy A9 2018 (A920F)

• Galaxy A9 2018 Duos (A920F/DS)

• Galaxy Fold (F900F)

• Galaxy J3 2017 (J330FN)

• Galaxy J4+ Duos (J415FN/DS)

• Galaxy J5 2017 (J530F)

• Galaxy J5 Pro 2017 Duos (J530F/DS)

• Galaxy J6 (J600FN)

• Galaxy J6 Duos (J600FN/DS)

• Galaxy J6+ (J610FN)

• Galaxy J7 (2016) Duos J710FN/DS

• Galaxy M11 (M115F/DSN)

• Galaxy M12 (M127F/DSN)

• Galaxy M13 (M135F/DSN)

• Galaxy M20 (M205FN/DS)

• Galaxy M21 (M215F/DSN)

• Galaxy M22 (M225FV/DS)

• Galaxy M23 5G (M236B/DS)

• Galaxy M30s (M307FN/DS)

• Galaxy M31 (M315F/DSN)

• Galaxy M31s (M317F/DSN)

• Galaxy M32 (M325FV/DS)

• Galaxy M33 5G (M336B/DS)

• Galaxy M51 (M515F/DSN)

• Galaxy M52 5G (M526BR/DS)

• Galaxy M53 5G (M536B/DSN)

• Galaxy Note 8 (N950F)

• Galaxy Note 8 (N950F/DS)

• Galaxy Note 9 (N960F)

• Galaxy Note 9 (N960F/DS)

• Galaxy Note 10 (N970F/DS)

• Galaxy Note 10 Lite (N770F/DSM)

• Galaxy Note 10 Lite (N770F/DS)

• Galaxy Note 10+ (N975F/DS)

• Galaxy Note 20 (N980F/DS)

• Galaxy Note 20 5G (N981B/DS)

• Galaxy Note 20 Ultra 5G (N986B/DS)

• Galaxy S8 (G950F)

• Galaxy S8+ (G955F)

• Galaxy S8+ Duos (G955FD)

• Galaxy S9 (G960F)

• Galaxy S9 (G960F/DS)

• Galaxy S9+ (G965F)

• Galaxy S9+ (G965F/DS)

• Galaxy S10 (G973F/DS)

• Galaxy S10 Lite (G770F/DS)

• Galaxy S10+ (G975F/DS)

• Galaxy S10e (G970F/DS)

• Galaxy S20 (G980F/DS)

• Galaxy S20 5G (G981B/DS)

• Galaxy S20 FE (G780F/DS)

• Galaxy S20 FE (G780G/DS)

• Galaxy S20 FE 5G (G781B/DS)

• Galaxy S20 Ultra 5G (G988B/DS)

• Galaxy S20+ (G985F/DS)

• Galaxy S20+ 5G (G986B/DS)

• Galaxy S21 5G (G991B/DS)

• Galaxy S21 5G FE (G990B/DS)

• Galaxy S21 5G FE NV (G990B2/DS)

• Galaxy S21 Ultra 5G (G998B/DS)

• Galaxy S21+ 5G (G996B/DS)

• Galaxy S22 5G (S901B/DS)

• Galaxy S22+ 5G (S906B/DS)

• Galaxy S22 Ultra 5G (S908B/DS)

• Galaxy S23 5G (S911B/DS)

• Galaxy S23+ 5G (S916B/DS)

• Galaxy S23 Ultra 5G (S918B/DS)

• Galaxy Tab A7 Lite T225

• Galaxy Tab A8 (SM-X205)

• Galaxy Tab Active4 Pro 5G T636B

• Galaxy Tab S7 FE 5G T736B

• Galaxy Tab S8 (SM-X706B)

• Galaxy Tab S8 Ultra 5G X906B

• Galaxy Tab S8+ 5G X806B

• Galaxy Xcover 4 (G390F)

• Galaxy Xcover 4s (G398FN/DS)

• Galaxy Xcover 5 (G525F/DS)

• Galaxy Xcover Pro (G715FN/DS)

• Galaxy Xcover6 Pro 5G G736B/DS

• Galaxy Z Flip (F700F/DS)

• Galaxy Z Flip 5G (F707B)

• Galaxy Z Flip3 5G (F711B/DS)

• Galaxy Z Flip4 5G (F721B/DS)

• Galaxy Z Fold2 5G (F916B)

• Galaxy Z Fold3 5G (F926B/DS)

• Galaxy Z Fold3 5G F926B

• Galaxy Z Fold4 5G (F936B/DS)

TCL

• 40 NXTPAPER (T612B)

• 40 NXTPAPER 5G (T771K3)

• 40 SE (T610K2)

• 20L+ (T775H)

• 30 SE (6165H1)

• 40 R 5G

• T306 (6102H)

• 403 (T431D)

• 406 (T506K)

Google

• Pixel 8

• Pixel 8 Pro

vivo

• V23 5G (V2102)

• Y21 (V2111)

• Y33s (V2109)

• Y55 5G (V2127)

• Y72 5G (V2041)

• Y76 5G (V2124)

Xiaomi

• 13T Pro (23078PND5G)

• 13T (2306EPN60G)

• 11 Lite 5G NE (21061119DG)

• 11T (21081111RG)

• 11T Pro (2107113SG)

• 12 (2201123G)

• 12 Lite (2203129G)

• 12 Pro (2201122G)

• 12T | 5G (22071212AG)

• 12T Pro | 5G (22081212UG)

• 13 (2211133G)

• 13 Lite (2210129SG)

• 13 Pro (2210132G)

• Mi 10 | 5G (M2001J2G)

• Mi 10 Lite | 5G (M2002J9G)

• MI 10 Pro 5G (M2001J1G)

• Mi 10T | 5G (M2007J3SY)

• Mi 10T Lite | 5G (M2007J17G)

• Mi 10T Pro | 5G (M2007J3SG)

• Mi 11 (M2011K2G)

• Mi 11 Lite (M2101K9AG)

• Mi 11 Lite 5G (M2101K9G)

• Mi 11i (M2012K11G)

• Mi Note 10 (M1910F4G)

• Poco F3 5G (M2012K11AG)

• Poco X3 NFC (M2007J20CG)

• Redmi 9 (M2004J19AG)

• Redmi 9A (M2006C3LG)

• Redmi 9AT (M2006C3LVG)

• Redmi 9C (M2006C3MG)

• Redmi 9T (M2010J19SG)

• Redmi 9T (M2010J19SY)

• Redmi 10 (2109119DG)

• Redmi 10 5G (22041219NY)

• Redmi 10 2022 (22011119UY)

• Redmi 10C (220333QNY)

• Redmi A1 (220733SG)

• Redmi Note 8 Pro (M1906G7G)

• Redmi Note 8T (M1908C3XG)

• Redmi Note 9 (M2003J15SG)

• Redmi Note 9 Pro (M2003J6B2G)

• Redmi Note 9T 5G (M2007J22G)

• Redmi Note 10 (M2101K7AG)

• Redmi Note 10 5G (M2103K19G)

• Redmi Note 10 Pro (M2101K6G)

• Redmi Note 10S (M2101K7BNY)

• Redmi Note 11 (2201117TG)

• Redmi Note 11 (2201117TY)

• Redmi Note 11 Pro 5G (2201116SG)

• Redmi Note 11S 5G (22031116BG)

• Redmi Note 12 5G (22111317G)

• Redmi Note 12 Pro 5G (22101316G)

ZTE

• Blade V50 Design 5G

• Blade 10 Smart

• Blade A5 2019

• Blade A5 2020

• Blade A51

• Blade A52

• Blade A72

• Blade A72 5G