La presentazione ufficiale di Realme 11 5G per il nostro mercato era fissata per il 25 ottobre 2023, ma in realtà lo smartphone Android è già in vendita in Italia. Per questo possiamo andare a scoprirlo nel dettaglio, integrando quanto “anticipato” dal produttore con le caratteristiche che possiamo scoprire presso i rivenditori. Lo smartphone si prepara a dire la sua sulla fascia media puntando soprattutto sulla fotocamera principale da 108 MP e sulla ricarica SUPERVOOC da 67 W: andiamo a scoprire Realme 11 5G.

Realme 11 5G arriva in anticipo ed è già disponibile all’acquisto

Realme ha voluto rilasciare quest’oggi alcuni dettagli per anticipare il suo nuovo smartphone, ma forse non si è resa conto che quest’ultimo risulta già in vendita presso alcuni rivenditori come Euronics ed ePrice. Il dispositivo punta molto sul comparto fotografico grazie al Samsung ISOCELL HM6 da 108 MP e al sensore da 1/1,67 pollici, per immagini più nitide e ricche di dettagli. Questo anche grazie alla stessa tecnologia di zoom in-sensor presente nella serie Realme 11 Pro, che supporta la modalità zoom-in lossless 3x per offrire agli utenti una nuova prospettiva.

Realme 11 5G “stabilisce un nuovo standard per questo segmento e offre ai clienti un’esperienza fotografica mobile all’avanguardia“, ma non dimentica gli altri aspetti. A bordo trova infatti spazio una batteria da 5000 mAh compatibile con la ricarica cablata SUPERVOOC da 67 W, capace di far tornare al 50% in 17 minuti. Finite le anticipazioni da parte dell’azienda, è il momento di andare a integrare con le specifiche offerte dai negozi che lo stanno già vendendo.

Queste le caratteristiche tecniche di Realme 11 5G:

display LCD da 6,72 pollici a risoluzione 2400 x 1800, con refresh rate fino a 120 Hz

a risoluzione 2400 x 1800, con refresh rate fino a 120 Hz SoC MediaTek Dimensity 6100+ con CPU octa-core fino a 2,2 GHz e GPU Mali-G57 MC2

con CPU octa-core fino a 2,2 GHz e GPU Mali-G57 MC2 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD)

doppia fotocamera posteriore AI Camera con sensore principale Samsung ISOCELL HM6 da 108 MP (f/1.75) e sensore secondario da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP integrata con foro

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W (cablata)

sistema operativo: Android 13 con Realme UI 4.0

dimensioni e peso: 165,7 x 76 x 8,05 mm, 190 g

Lo smartphone viene proposto nel nostro Paese nelle colorazioni Glory Black e Glory Gold, che possiamo scoprire nel dettaglio nella galleria di immagini qui in basso. Abbiamo una parte frontale caratterizzata da cornici sottili soprattutto su tre lati, con foro per la fotocamera anteriore, e una parte posteriore che vede protagonista l’ampio modulo fotografico sporgente di forma circolare, nero in entrambe le versioni.

Prezzo e disponibilità di Realme 11 5G

Come anticipato, Realme 11 5G è già disponibile presso alcuni rivenditori, tra i quali Euronics ed ePrice. Sul sito Euronics risulta acquistabile nelle colorazioni Glory Black e Glory Gold e nella sola versione 8-256 GB al prezzo consigliato di 299 euro, con consegna a domicilio e ritiro in negozio. Su ePrice potete invece trovarlo già in promozione in entrambe le colorazioni a partire da 255,37 euro. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso.

