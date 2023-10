Dopo la fine del periodo di lancio, Google Pixel 7a non ha più visto chissà quali iniziative promozionali su Amazon. In queste ore ci sono fortunatamente dei ribassi interessanti: lo smartphone della casa di Mountain View può essere acquistato con uno sconto decisamente consistente. Vediamo come approfittarne subito.

Google Pixel 7a è in offerta su Amazon

Google Pixel 7a è uno smartphone Android di fascia media che mette a disposizione un display 20:9 OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate fino a 90 Hz e il SoC Google Tensor G2, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5, da 128 GB di memoria interna UFS 3.1 e dal chip di sicurezza Titan M2. A livello fotografico il dispositivo integra in tutto tre sensori: sul retro prende posto una doppia fotocamera con sensore principale grandangolare da 64 MP e sensore ultra-grandangolare da 13 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 13 MP. Non mancano connettività 5G dual SIM (con eSIM), VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C 3.2 Gen 2. La batteria è da 4385 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 18 W e la ricarica wireless.

Lanciato con Android 13 e aggiornatosi di recente ad Android 14, può contare su almeno tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di update di sicurezza a partire dal mese di uscita. Google Pixel 7a è stato lanciato al prezzo consigliato di 509 euro con un’offerta che non prevedeva sconti in sé, ma includeva le cuffie Google Pixel Buds A-Series.

Terminata la proposta, su Amazon lo smartphone è rimasto sostanzialmente stabile al suo prezzo iniziale: in queste ore, invece, potete acquistarlo in offerta a 468 euro nella colorazione Antracite. Il sito offre la consegna in un giorno per gli abbonati Prime, dal momento che parliamo di prodotti venduti e spediti da Amazon stessa.

Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso:

Acquista Google Pixel 7a in offerta su Amazon

Leggi anche: Recensione Google Pixel 7a