Il colosso cinese della tecnologia Xiaomi negli ultimi anni ha conquistato fette sempre più ampie del mercato globale grazie ai suoi prodotti dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Dalla telefonia ai veicoli elettrici come i monopattini, passando per elettrodomestici come le lavatrici smart, l’azienda ha saputo imporsi in svariati settori. Uno di questi è quello delle smart TV, divenute ormai elemento imprescindibile delle nostre case.

Proprio le smart TV sono state al centro di alcune polemiche negli ultimi tempi. Xiaomi, così come altri produttori, per compensare i prezzi contenuti praticati in fase di vendita, mostra annunci pubblicitari agli utenti dei suoi prodotti. In particolare, gli utenti delle smart TV della compagnia cinese erano obbligati a visionare spot pubblicitari ogni volta che accendevano il televisore: una pratica decisamente invasiva e fastidiosa, che interrompeva l’esperienza di visione degli utenti.

Spinta dalle pressioni esterne, Xiaomi ha deciso di disattivare la riproduzione di spot pubblicitari sulle smart TV

Già da tempo le proteste dei consumatori erano in netto aumento, così come la pressione normativa in alcuni Paesi. Di recente, in Cina, il comitato per la protezione dei consumatori della provincia di Jiangsu aveva intimato ai produttori di smart TV di implementare un sistema “one-click close”, ovvero la possibilità di disattivare con un solo click la pubblicità all’avvio.

Ed è proprio ciò che Xiaomi ha deciso di fare, seguendo l’esempio già tracciato da altri competitor del settore. L’azienda consentirà ora agli utenti di disattivare definitivamente la riproduzione degli spot pubblicitari quando accendono la TV.

Per procedere, sarà sufficiente contattare il servizio clienti Xiaomi tramite l’app Xiaomi Mall: basterà fornire l’indirizzo MAC del proprio televisore e nel giro di 2-3 giorni lavorativi la pubblicità di avvio verrà disattivata in modo permanente. Ricordiamo che, almeno per il momento, questa possibilità sembra attiva solo in Cina, ma è lecito aspettarsi che venga estesa anche in altri paesi nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi.

La mossa di Xiaomi riflette come i colossi tecnologici debbano bilanciare fra interessi commerciali e diritti dei consumatori, man mano che le normative locali e le richieste degli utenti evolvono. Del resto il panorama tech è in continua e rapida trasformazione.

Ciò che oggi può essere accettato o tollerato, domani potrà essere messo in discussione da una fetta sempre più ampia di consumatori. Ed è per questo che una multinazionale lungimirante come Xiaomi ha colto i segnali provenienti dal mercato, adeguandosi in maniera repentina.

Resta ora da capire se anche in Italia e in Europa la compagnia apporterà analoghe modifiche alle sue smart TV. Il Vecchio Continente sta progressivamente rafforzando le normative a tutela della privacy degli utenti e dei loro dati, dunque non è escluso che presto scatteranno regole più stringenti anche per quanto riguarda la pubblicità invasiva sui prodotti tech.

Dal canto suo, Xiaomi negli ultimi anni ha investito molto per espandersi in Europa, diventando il terzo produttore di smartphone nel Vecchio Continente dopo Samsung e Apple. Ha quindi tutto l’interesse a intercettare prontamente ogni cambiamento nelle abitudini e nelle richieste dei consumatori europei.

Consentire agli utenti di disattivare gli annunci pubblicitari all’avvio delle smart TV sarebbe un passo importante per migliorare l’esperienza d’uso e rafforzare il rapporto di fiducia con i propri clienti: un aspetto fondamentale per consolidarsi ulteriormente in un mercato tanto strategico.

