Motorola Edge 40 Neo è uno degli ultimi smartphone Android lanciati dalla casa alata. Il dispositivo è sul mercato solo da qualche settimana, ma in queste ore potete già trovarlo in offerta su Amazon: curiosamente, è tornato disponibile allo stesso prezzo proposto durante la recente Festa delle Offerte Prime del sito. Vi è sfuggito durante l’evento? Sappiate che avete la possibilità di rimediare subito.

Motorola Edge 40 Neo torna subito in offerta su Amazon

La gamma Edge 40 è composta in Italia da tre prodotti: il primo ad arrivare sul nostro mercato è stato Motorola Edge 40 Pro, al quale è seguito Motorola Edge 40 nel giro di un mesetto. A metà settembre il duo è diventato un trio con il debutto di Motorola Edge 40 Neo, il cui lancio è stato festeggiato qualche giorno fa con un evento speciale in compagnia dell’AC Monza, tenutosi presso il flagship Store Spazio Lenovo di Milano.

Motorola Edge 40 Neo è uno smartphone di fascia media che condivide alcuni tratti con gli altri due modelli, ma che si posiziona su un gradino un po’ più basso, naturalmente e di conseguenza anche per quanto concerne il prezzo di vendita. Offre uno schermo pOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 7030 con CPU octa-core, supportato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico offre in tre sensori: sul retro abbiamo una doppia fotocamera con sensore principale Ultra Pixel da 50 MP (con OIS e PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 13 MP (anche per macro e profondità di campo), mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 32 MP. Non mancano 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/GLONASS/Galileo e porta USB Type-C, così come speaker stereo, lettore d’impronte integrato nello schermo e certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 68 W. Qui potete approfondire l’intera scheda tecnica.

Lato software Edge 40 Neo è arrivato con Android 13 e My UX, ma nei prossimi mesi riceverà sicuramente Android 14 (lanciato da Google in versione stabile solo una decina di giorni fa). Integrate nella leggera personalizzazione di Motorola ci sono alcune funzionalità come Motor Secure per la sicurezza e la possibilità di creare uno spazio sicuro per limitare e controllare l’accesso a determinati dati.

Motorola Edge 40 Neo ha debuttato un mesetto fa al prezzo consigliato di 399,99 euro, ma in queste ore grazie ad Amazon potete già approfittare di uno sconto: potete portarvelo a casa a 369 euro nelle colorazioni Black Beauty, Caneel Bay e Soothing Sea (tutte realizzate in collaborazione con Pantone) e nell’unica configurazione da 12-256 GB. Se siete clienti Prime potete sfruttare non solo la spedizione gratuita, ma anche la consegna in un giorno (per gli indirizzi compatibili). Se siete interessati potete seguire il link qui in basso.

