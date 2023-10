Con un recente aggiornamento software il team di sviluppatori di Google ha apportato un’importante modifica che riguarda Google Pixel Watch di prima generazione e l’esperienza di utilizzo dello smartwatch.

In seguito ad un update del firmware il colosso di Mountain View ha dovuto modificare (per aumentarlo) il tempo necessario per la ricarica di Google Pixel Watch di prima generazione, capace al suo lancio di garantire agli utenti di passare dallo 0% al 50% in appena 30 minuti.

Ricarica rallentata per Google Pixel Watch

Questa velocità è quella che può garantire allo stato attuale il nuovo Google Pixel Watch 2, così come viene confermato anche dalle informazioni sulle caratteristiche tecniche dello smartwatch disponibili su Google Store.

In seguito al lancio di Google Pixel Watch 2, il colosso di Mountain View ha aggiornato la pagina di supporto dedicata alle specifiche della prima generazione, la cui batteria da 295 mAh presenta i seguenti tempi di ricarica:

circa 45 minuti per arrivare al 50%

circa 75 minuti per arrivare all’80%

circa 110 minuti per arrivare al 100%

Quelli che seguono sono invece i tempi di ricarica della batteria da 306 mAh di Google Pixel Watch 2:

circa 30 minuti per arrivare al 50%

circa 43 minuti per arrivare all’80%

circa 75 minuti per arrivare al 100%

Per quanto riguarda la prima generazione, Google ha decisamente allungato i tempi di ricarica di tutti e tre i livelli, passando da 30 a 45 minuti per il 50%, da 55 a 75 minuti per l’80% e da 80 a 110 minuti per il 100%.

Il team di Google ha precisato che un aggiornamento del firmware per Google Pixel Watch ha richiesto al team di sviluppatori di rivedere i tempi di ricarica e quelli nuovi sono ciò che sperimenteranno in media gli utenti.

Probabilmente la decisione del colosso statunitense è stata presa per fronteggiare i problemi di surriscaldamento di Google Pixel Watch dopo una sessione di ricarica ma resta da capire se gli utenti saranno contenti di questa sorta di compromesso.